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Коронавірус Карантин День матері

Біллі Айліш подала у суд на фана, який порушив правила карантину

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Біллі Айліш засудила свого фаната - фото 1
Біллі Айліш засудила свого фаната / instagram.com/billieeilish

Популярна співачка Біллі Айліш несподівано засудила власного шанувальника, який порушив правила карантину через пандемію коронавірусу, а також її особистий простір. Здається, хлопець не розумів, що став сталкером.

Юна американська зірка Біллі Айліш нещодавно подала до суду на одного із надто активних шанувальників. Хлопець на ім'я Пренелл Руссо кілька разів приходив під дім співачки, дзвонив у двері і навіть читав книгу на її ганку, а якось вирішив відпочити прямо під стіною помешкання.

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Родина Біллі не раз просила його покинути територію та не надокучати, однак відчайдушний фанат ігнорував ці прохання. Тож Айліш звернулась до суду, де хлопця визнали винним у порушення правил соціальної дистанції. Річ у тому, що під час пандемії коронавірусу Руссо приходив до дому Білі без захисної маски, а також торкався дверей і дзвінка без рукавиць.

via GIPHY

Тому тепер хлопець точно не зможе наблизитись до будь-кого з родини зірки ближче, аніж на 180 метрів. Однак це не єдине покарання, яке очікує сталкера, адже наступне слухання в суді заплановане на 1 червня.

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Джерело: Канобу
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