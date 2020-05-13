На обкладинку газети потрапила незвичайна карантинна оптична ілюзія: фотофакт

Популярне фінське видання знайшло цікавий спосіб, як нагадати своїм читачам про необхідність дотримуватися дистанції. Автором рекламної обкладинки, яку можна повністю розгледіти лише на відстані, стало креативне агентство TBWA\Helsinki.

Найбільша газета Фінляндії Helsingin Sanomat випустила номер з незвичайною оптичною ілюзією на обкладинці – напис Turvavälillä on yhä väliä (Безпечна відстань все ще має значення) можна побачити тільки при дотриманні дистанції у 1,5-2 метра. Так популярне видання нагадало своїм читачам про необхідність дотримуватися дистанції через пандемію коронавірусу.

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Muistetaan kaikki toimia vastuullisesti ja pitää edelleen turvavälit, kun rajoituksia aletaan vähentää. #korona pic.twitter.com/yCoxKrItrP — Carat Finland (@CaratFinland) May 8, 2020

"Нам не хотілося робити традиційний принт, який би вказував людям, що робити. Замість цього ми хотіли запропонувати реальний досвід, можливість поекспериментувати з відстанню самостійно. Людям буде легше згадати про це правило під час наступного походу в продуктовий магазин", – розповів директор з інновацій агентства TBWA\Helsinki Юхана Хокканен.

Творці соціальної реклами визнають, що фіни зазвичай не потребують заохочення дистанціювання. Жителі малонаселених північних регіонів країни відомі тим, що уникають зайвої комунікації зі сторонніми людьми і стоять на відстані близько шести футів один від одного, чекаючи автобуса на зупинках.

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