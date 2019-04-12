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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою

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Девід і Харпер прекрасно провели час - фото 1
Девід і Харпер прекрасно провели час / Soulpost

Зоряний тато Девід Бекхем вирушив з дочкою в парк атракціонів Леголенд. Фотографіями з активного відпочинку Бекхем поділився в своїх Instagram-Stories.

Судячи з докладного звіту футболіста, таке проведення часу довелося і батькові, і малятку до душі.

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Особливо їм сподобалися п'ять дівчат, зібраних з конструктора Lego, які нагадують дівчат з групи Spice Girls, в якій колись співала мати зоряного сімейства Вікторія. Зі знімків видно, що Девід і Харпер прекрасно провели час. Вони встигли покататися на атракціонах, подуріти і зробити багато смішних знімків.

Після активних розваг 7-річна Харпер так втомилася, що заснула під час лицарського турніру.

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320936

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320937

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320938

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320939

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320940

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320941

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320942

Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою - фото 320943

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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