Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою

Девід і Харпер прекрасно провели час / Soulpost

Зоряний тато Девід Бекхем вирушив з дочкою в парк атракціонів Леголенд. Фотографіями з активного відпочинку Бекхем поділився в своїх Instagram-Stories.

Судячи з докладного звіту футболіста, таке проведення часу довелося і батькові, і малятку до душі.

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Особливо їм сподобалися п'ять дівчат, зібраних з конструктора Lego, які нагадують дівчат з групи Spice Girls, в якій колись співала мати зоряного сімейства Вікторія. Зі знімків видно, що Девід і Харпер прекрасно провели час. Вони встигли покататися на атракціонах, подуріти і зробити багато смішних знімків.

Після активних розваг 7-річна Харпер так втомилася, що заснула під час лицарського турніру.

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