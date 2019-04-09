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Роналду розчулив зворушливим відео тренування з синочком

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Матео Роналду 5 червня виповниться 2 роки - фото 1
Матео Роналду 5 червня виповниться 2 роки / Sportbox

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду вже вчить грати у футбол своїх дітей. Дивіться миле відео футбольного тренування.

Роналду виховує чотирьох дітей – двох синів і двох дочок. Кріштіану-молодший, якому 8 років, вже займається в академії "Ювентуса".

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Матео, якому 5 червня виповниться 2 роки, поки що вчиться грати у футбол у батька. Дивіться відео тренування:

Нагадаємо, 12 березня в Турині в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" розгромив "Атлетіко" з рахунком 3:0 і вийшов у чвертьфінал завдяки хет-трику зоряного португальця Кріштіану Роналду. Реалізувавши пенальті в кінці матчу, Роналду на очах у всіх повторив непристойний жест головного тренера "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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