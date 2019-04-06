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Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів

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Дізнайтеся, хто візьме кубок Ліги Чемпіонів за версією Суперкомп'ютера - фото 1
Дізнайтеся, хто візьме кубок Ліги Чемпіонів за версією Суперкомп'ютера / Sportbox

У своєму прогнозі комп'ютер враховував різні фактори: форму команд, склади, попередні результати в турнірі, історичні результати учасників і навіть вплив системи VAR.

Суперкомп'ютер британського сайту talkSPORT спрогнозував результати поточного розіграшу Ліги Чемпіонів, аж до фіналу.

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Ось, що вийшло:

1/4 фіналу

  • "Аякс" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Аякс" 2:0
  • "Ліверпуль" – "Порту" 3:0, "Порту" – "Ліверпуль" 1:2
  • "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" 1:1, "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" 3:1
  • "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" 1:2, "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

1/2 фіналу

  • "Манчестер Сіті" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Манчестер Сіті" 2:1
  • "Барселона" – "Ліверпуль" 2:1, "Ліверпуль" – "Барселона" 2:2

Фінал

  • "Ювентус" – "Барселона" 2:1

Нагадаємо, матчі на шляху до фіналу ЛЧ відбудуться вже у вівторок, 9 квітня. Тоттенхем прийме Манчестер Сіті, а Ліверпуль зіграє вдома з Порту. 10 квітня подивимося, як Аякс зіграє з Ювентусом, а Манчестер Юнайтед з Барселоною.

Суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів - фото 319376

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Джерело: sportbible
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