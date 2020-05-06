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Коронавірус Карантин День матері

Кріштіану Роналду здивував маму розкішним подарунком за 100 тисяч євро

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Роналдо зробив цінний подарунок на День матері - фото 1
Роналдо зробив цінний подарунок на День матері

3 травня у Португалії святкували День матері. Про тепле ставлення Кріштіану Роналду до своєї мами Долорес відомо на весь світ: він часто обдаровує її дорогими подарунками, запрошує на всі важливі церемонії нагородження, обсипає словами любові і подяки в інтерв'ю.

Не дивно, що Кріштіану скористався зайвим приводом потішити маму в її свято. Один з найкращих і найбагатших футболістів сьогодення подарував матері автомобіль Mercedes GLC Coupe, вартість якого становить близько 100 тисяч євро.

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Кріштіану Роналду здивував маму розкішним подарунком за 100 тисяч євро - фото 402413

Долорес поділилася знімком з подарунком в Instagram: на фото вона стоїть з букетом у гаражі на тлі нового автомобіля, перев'язаного червоною подарунковою стрічкою.

"Дякую моїм дітям за подарунки, які я отримала сьогодні. З Днем Матері!" – написала Долорес у соціальній мережі.

Кріштіану Роналду здивував маму розкішним подарунком за 100 тисяч євро - фото 402412

Нагадаємо, на початку березня іноземні ЗМІ повідомили про госпіталізацію матері нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду, 65-річної Долорес Авейро. Вранці у неї стався інсульт, але завдяки оперативній допомозі медиків вдалося домогтися її стабільного стану. Кріштіану в той момент поруч з матір'ю не було: разом з коханою Джорджиною Родрігес і старшим сином Роналду він перебував у Турині, куди вилетів на матч "Реал Мадрида" і "Барселони". Щойно йому повідомили цю новину, він відразу ж вилетів у Мадейру на приватному джеті і попрямував до лікарні прямо з аеропорту. Пізніше він написав на своїй сторінці в Twitter:

"Спасибі за всі ваші повідомлення зі словами підтримки для моєї мами. Зараз її стан стабільний, але вона все ще перебуває в лікарні. Я і моя сім'я хотіли б подякувати персоналу лікарні за допомогу і догляд за нею, а також попросити всіх підтримувати наше право на приватне життя у цей час"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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