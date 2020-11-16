Девід Бекхем вразив фанатів відео, на якому він допомагає доньці пекти різдвяне печиво

Сім'я Бекхемів у своєму розкішному будинку і працюють, і відпочивають всі разом. А днями Девід Бекхем вирішив провести час зі своєю донькою Харпер і спекти святкове різдвяне печиво.

Дбайливий тато показував дитині, як прикрашати печиво кремом з кондитерського мішка. Схоже, що вони спекли ялинкові іграшки і хотіли зробити на них білі гірлянди. Але коли Харпер спробувала нанести глазур на печиво у неї виникли невеликі труднощі, тому Девід втрутився, щоб допомогти донечці.

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"Вона стає все більше схожою на різдвяного шеф-кухаря", – підписав відео Бекхем.

Знімала тата і дочку Вікторія. На своїй сторінці вона також показала шанувальникам кілька знімків кулінарного процесу.

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