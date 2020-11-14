Донька Майкла Джексона випустила дебютний альбом Wilted

Періс Джексон, 22-річна донька "короля поп-музики" Майкла Джексона, оголосила про вихід дебютного альбому "Wilted". Платівку вона назвала на честь душевного розколу, який залишається після стосунків.

Слухайте дебютний альбом Періс Джексон "Wilted" на Радіо МАКСИМУМ!

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"Я намагаюся вдосконалюватися як музикант і як автор пісень, – зізналася співачка в інтерв'ю виданню WWD. – Чим більше я творю, тим кращими стають мої роботи".

Співачка також заявила, що її музика не схожа на роботи батька, а натхненна тими виконавцями і їх композиціями, які Періс слухала у дитинстві, наприклад британським рок-гуртом The Beatles. "Я відчуваю, що їх музика завжди буде мати у мені відгук, тому що вона є частиною мого становлення", – зазначила співачка.

Paris Jackson – Wiltred: слухайте дебютний альбом доньки Майкла Джексона

Періс також розповіла, що в основу її альбому лягла "думка про те, що любов подібна цвітінню, під час якого рослина має потребу у турботі, а інакше вона зів'яне". Також співачка підіймає тему смерті. Вона зазначила, що попри меланхолійні почуття у смерті є й щось романтичне. "Вона знаменує кінець циклу. Все коли-небудь приходить до завершення. Циклічність життя не повинна пригнічувати, оскільки це відчиняє двері для чогось нового".

Співачка зняла кліп на сингл "Let Down", який увійшов до альбому за допомогою музичного продюсера Мередіт Аллоуей. Разом вони знайшли відсилання в архівних моделях бренду Alexander McQueen до головної теми альбому Періс. Співачка "закохалася" в те, як "романтично і красиво" дизайнер зобразив тему тління у колекції. Періс підкреслила, що готова прийняти будь-яку громадську реакцію. Однак вона сподівається, що публіка "дасть їй шанс бути почутою".

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