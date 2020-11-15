Гаррі Стайлс став першим чоловіком на обкладинці американського Vogue: сміливі фото

Ексучасник групи One Direction 26-річний британський співак Гаррі Стайлс знявся для грудневого номера Vogue US. Він став першим чоловіком, який за останні 127 років потрапив на обкладинку американського глянцю.

Для фотосесії Гаррі Стайлс приміряв вже зовсім звичайні для нашої сучасності наряди. Співак позував у класичних костюмах, пальто, сукні та пишних спідницях з нових колекцій Gucci.

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На одному з фото Стайлс позував у полі в довгій пишній сукні та чорному піджаку, на іншому – прогулюється по схилах у сукні з фатину, а ще він стрибає на батуті в короткій спідниці.

Артист не упустив можливості похвалитися сталевим пресом і татуюваннями на грудях. Навіть попри такий елегантний і трохи жіночний одяг, хлопець виглядає вельми гаряче.

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