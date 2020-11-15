На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гаррі Стайлс став першим чоловіком на обкладинці американського Vogue: сміливі фото
-
- 5
Ексучасник групи One Direction 26-річний британський співак Гаррі Стайлс знявся для грудневого номера Vogue US. Він став першим чоловіком, який за останні 127 років потрапив на обкладинку американського глянцю.
Для фотосесії Гаррі Стайлс приміряв вже зовсім звичайні для нашої сучасності наряди. Співак позував у класичних костюмах, пальто, сукні та пишних спідницях з нових колекцій Gucci.
І ще: Папа Римський Франциск постави лайк сексуальній моделі в Instagram: фотофакт
На одному з фото Стайлс позував у полі в довгій пишній сукні та чорному піджаку, на іншому – прогулюється по схилах у сукні з фатину, а ще він стрибає на батуті в короткій спідниці.
Артист не упустив можливості похвалитися сталевим пресом і татуюваннями на грудях. Навіть попри такий елегантний і трохи жіночний одяг, хлопець виглядає вельми гаряче.
Читайте також: Двейн Джонсон не помістився у замовлений спорткар на зйомках фільму Netflix: епічне фото
-
19:51Гаррі Стайлс став першим чоловіком на обкладинці американського Vogue: сміливі фото
-
19:23У Києві жорстко покарали водія дорогої машини за нахабну парковку: фотофакт
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
18:18Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Volkswagen Touareg навчили самостійно паркуватися за допомогою смартфона: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:25Двейн Джонсон не помістився у замовлений спорткар на зйомках фільму Netflix: епічне фото
-
16:54Учені створили м'ясо з клітин людського тіла і крові
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Папа Римський Франциск постави лайк сексуальній моделі в Instagram: фотофакт
-
15:19Домашній кінотеатр вдома: круті ідеї, від яких перехоплює дух (фото)
-
14:50Скільки заробляють найбагатші стрімери світу: шокуючі цифри
-
14:20Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:24Це простий продукт продовжує тривалість життя
-
12:56Найкрасивіша жінка світу розбурхала "голою" фотосесією (18+)
-
12:22Упіймали на гарячому: епічне відео з котом підкорює мережу
-
11:57Просто нестерпні: знаки Зодіаку, з якими завжди складно
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
10:51Чи варто качати прес кожного дня: відповідь тренера
-
10:22Фітоняшка засвітила фігуру в екстремальному топі (18+)
-
09:53Погода в Україні 15 листопада: точний прогноз на неділю
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:51Найкрутіший аксесуар: представлено перші у світі MagSafe-навушники для iPhone
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:20Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин
- 14 листопада
-
21:21Сексуальна запальничка: Надя Дорофєєва знялася у спокусливій спідній білизні (18+)
-
19:13Чоловік втратив смак через COVID-19 та влаштував собі челендж брутальною їжею: відео
-
16:16Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку
-
09:42Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада
-
08:137 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви
- 13 листопада
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
11:15П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада
-
07:215 причин перенести тренування на ранок
- 12 листопада
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 12 листопада