Співачка Шер готова прихистити у своєму домі українських біженців

У всьому світі готові всіляко допомагати українцям, які вимушені покидати свої домівки через війну. Не стали винятком і знаменитості. Одні збирають кошти, інші переказують гонорари. А є ті, хто ладний поселити в себе біженців з нашої країни.

От, наприклад, співачка Шер заявила, що з радістю прихистить у своєму будинку українських біженців. Про це вона написала у своєму твіттері.

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Зірка наголосила на тому, що ніхто не може бути застрахований від подібного. Тож зараз задача кожної людини у світі – допомагати тим, хто цього потребує.

Я хотіла б стати спонсором українським сім'ям у моєму домі. Вони будуть у безпеці і про них подбають. Багато людей у ​​моєму становищі повинні допомагати. Якби я була одна чи з дітьми чи ми отримали травму, сподіваюся, хтось теж би подбав про нас, – написала Шер.

Зазначимо, що Шер – американська співачка вірменського походження. І вона як ніхто інший знає, що таке російська агресія та геноцид населення.

До речі, раніше актор Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий приймати біженців з України. Він долучився до програми "Homes for Ukraine". У її рамках представники бізнесу, різноманітних організації та громадськості зможуть пропонувати помешкання і без сімейних зв'язків всім біженцям, які приїжджають до Великої Британії.

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