Карантин виглядає не так: Ратажковскі вразила зовсім голим фото (18+)

Відома модель Емілі Ратажковскі не припиняє привертати до себе увагу мережі. Дівчина зовсім не соромиться своєї фігури, тож часто ділиться дуже пікантними кадрами.

28-річна популярна модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде сторінку в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, оскільки вона ледь не щодня ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не має комплексів щодо своїх форм, які частенько демонструє публіці.

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Це підтверджує і недавній допис красуні архівною світлиною, на якій вона позує абсолютно голою, а інтимні місця прикриває її чоловік.

"Наш карантин виглядає не так (зазвичай, ми у светрах та худі), але оскільки я показала це під час "запитань і відповідей", то чому б не опублікувати це тут? Це було приблизно через 6 місяців після нашого весілля, літо 2018", – відзначила Емілі. За короткий час допис зібрав понад 2, 3 млн вподобань та тисячі здивованих коментарів. Навіть такі знаменитості, як Хейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Белла Хадід і співак The Weeknd не змогли не оминути допис.

instagram.com/emrata

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