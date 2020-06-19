Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Девід Бекхем на карантині захопився несподіваним заняттям

  • 18
Девід Бекхем зайнявся бджільництвом - фото 1
Девід Бекхем зайнявся бджільництвом

За час карантину і вимушеної самоізоляції багато людей по всьому світу встигли освоїти нові професії або знайти собі незвичайні хобі. Не уникнув цього і Девід Бекхем.

За три місяці локдауна, які він провів у британському містечку Котсуолдс, легендарний футболіст захопився бджільництвом і навіть вирішив сам виготовляти вулики.

Це цікаво: Кіт Харінгтон приголомшив кардинальною зміною іміджу: фотофакт

У інстаграм-акаунті Бекхема з'явився ролик, на якому можна побачити, як він збирає бджолині вулики і спілкується з дружиною Вікторією.

Ти будеш така щаслива, коли у нас з'явиться наш власний мед, – говорить Девід їй.

Раніше Девід Бекхем разом з Деніелом Редкліффом, Стівеном Фраєм та іншими знаменитостями взяв участь в новому проєкті, присвяченому "Гаррі Поттеру". Він прочитав одну з глав з першої книги серії, "Гаррі Поттер і філософський камінь".

А яке несподіване заняття освоїли ви на карантині?

Читайте також: Відписатися: бюджетний хорор, знятий у Zoom, очолив американський кінопрокат

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8188
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 265
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2386523
Загрузка...
Новини