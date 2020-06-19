Девід Бекхем на карантині захопився несподіваним заняттям

За час карантину і вимушеної самоізоляції багато людей по всьому світу встигли освоїти нові професії або знайти собі незвичайні хобі. Не уникнув цього і Девід Бекхем.

За три місяці локдауна, які він провів у британському містечку Котсуолдс, легендарний футболіст захопився бджільництвом і навіть вирішив сам виготовляти вулики.

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У інстаграм-акаунті Бекхема з'явився ролик, на якому можна побачити, як він збирає бджолині вулики і спілкується з дружиною Вікторією.

Ти будеш така щаслива, коли у нас з'явиться наш власний мед, – говорить Девід їй.

Раніше Девід Бекхем разом з Деніелом Редкліффом, Стівеном Фраєм та іншими знаменитостями взяв участь в новому проєкті, присвяченому "Гаррі Поттеру". Він прочитав одну з глав з першої книги серії, "Гаррі Поттер і філософський камінь".

А яке несподіване заняття освоїли ви на карантині?

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