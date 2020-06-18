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Відписатися: бюджетний хорор, знятий у Zoom, очолив американський кінопрокат
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Чого тільки не трапляється під час пандемії – низькобюджетний фільм "Unsubscribe" ("Відписатися") американського режисера Крістіана Нільссона очолив американський кінопрокат після того, як його показали у порожньому кінотеатрі.
Крістіан Нільссон розповів у фейсбуці, що ідея стати лідером кінопрокату спала йому на думку під час розмови з Еріком Табачом, актором і блогером, який раніше жив у Москві, а зараз мешкає в Філадельфії.
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Вони жартували, що будь-який фільм, який з'явиться у кінотеатрах під час пандемії, очолить прокат. Нільссон і Табач вирішили скористатися цією лазівкою і склали план: вони вирішили орендувати кінотеатр, щоб утримати кожен долар від продажу квитків, і повернути витрачені гроші.
Нільссон за день написав сценарій фільму жахів, протягом тижня його зняли в програмі для відеодзвінків Zoom. За сюжетом п'ять YouTube-блогерів приєднуються до відеодзвінків, після чого їх починає переслідувати загадковий інтернет-троль. Бюджет фільму, за словами режисера, склав нуль доларів.
Коли фільм був готовий, Нільссон і Табач зняли кінотеатр у містечку Уестгемптон-Біч у штаті Нью-Йорк, викупили в ньому кожне глядацьке місце, після чого 10 червня показали "Unsubscribe" за порожнього залу.
Ця хитрість дозволила творцям фільму посісти перше місце за касовими зборами у США – таке повідомлення з'явилося на сайті The Numbers. Там сказано, що "Unsubscribe" очолив прокат зі зборами у 25488 доларів. Після цього інформація про збори фільму з'явилася на поважному касовому трекері Box Office Mojo.
Для тих, хто не встиг подивитися фільм в кінотеатрах, Крістіан Нільссон опублікував його на Vimeo, де його можна глянути за 3,99 долара США.
Зазначимо, що "Unsubscribe" дуже схожий на фільм Unfriended ("Видалити з друзів") 2015 року режисера Лівану Габріадзе, де продюсером був Тимур Бекмамбетов. Триллер повністю знятий у Skype. За сюжетом, до відеодзвінків шести друзів-підлітків долучається непроханий співрозмовник з ніком "Біллі227", після чого учасники відеодзвінка гинуть один за іншим.
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