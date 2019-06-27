Блокування відео та нові рекомендації: нові зміни YouTube

Платформа Youtube нарешті вирішила змінити систему рекомендацій та дозволила користувачам блокувати деякі відео на каналах. Детальніше про оновлення від найпопулярнішого відеосервісу читайте далі.

Youtube дослухався до давніх скарг користувачів на розділ "Наступне", тому дозволив самостійно налаштувати стрічку запропонованих відео.

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Окрім цього, платформа дозволить блокувати окремі ролики на каналах. Нарешті мережа буде пояснювати, чому показує саме ці записи у рекомендованих, а також додасть перелік тем. Це своєрідні категорії, які базуються на тому, який контент користувач дивиться зазвичай. Приміром, "як зробити своїми руками...", "вперше тестую", "найпростіші рецепти" і тому подібні.

Про нововведення платформа повідомила на своєму блозі, додавши, що свіжий функціонал вже працює на приладах на операційній системи iOS, а невдовзі запуститься і для пристроїв на Android, а також на звичайній версії.

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