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війна

Як ефективно користуватися інтернетом під час війни: поради Держспецзв'язку

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Ці поради допоможуть ефективно користвуватися інтернетом під час війни - фото 1
Ці поради допоможуть ефективно користвуватися інтернетом під час війни

Під час війни важливо залишатися на зв'язку. Але це можливо не завжди: зникає мережа, падає швидкість або розряджаються гаджети. Ловіть кілька порад, які допоможуть ефективно користуватися інтернетом під час війни.

Ними у своєму телеграм-каналі поділилася Держспецзв'язку. Візьміть на озброєння ці поради та поділіться ними з близькими!

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5 порад, які допоможуть залишатися на зв'язку

1. Вимкніть автозавантаження файлів

Мовиться про месенджери. Вам необхідно вимкнути автоматичне завантаження файлів, фото та відео. По-перше, вони забивають пам'ять гаджетів. По-друге, це садить акумулятор. По-третє, ви витрачаєте необхідний інтернет-трафік.

  • Зробити це можна у налаштуваннях кожного месенджера окремо.

2. Не завантажуйте великі файли

У Держспецзв'язку не рекомендують витрачати трафік для завантаження великих файлів. Мовиться про фільми й ігри. Це не лише зекономить цінні Мегабайти, а й дозволить вашому смартфону довше протриматися на одному заряді.

Як ефективно користуватися інтернетом під час війни: поради Держспецзв'язку - фото 500695

3. Дивіться відео у низькій якості

Ясна річ, що не хотілося б дивитися на піксельну картинку. Але ми б рекомендували знизити якість відео бодай до 480p. Це залишить відео прийнятним для перегляду, а також заощадить заряд і трафік.

  • Пам'ятайте, що у цей час вам потрібен зв'язок, а не розваги. Хоча від останніх не варто цілком відмовлятися.

4. Якщо є можливість – використовуйте Wi-Fi

Якщо у вашій оселі працює стаціонарний інтернет, то використовуйте передовсім його. По-перше, він швидший. По-друге, ви заощадите трафік на випадки, якщо доведеться посидіти без домашнього інтернету протягом кількох днів.

5. Відмовтеся від онлайн-ігор

Мобільні ігри дозволять відволіктися та позбутися стресу. Але в Держспецзв'язку рекомендують віддати перевагу тим забавкам, які не потребують виходу до мережі. До слова, віддавайте перевагу аудіоповідомленням замість відеосповіщень.

Ці прості поради не лише заощадять вам трафік, а й зменшать навантаження на мережі операторів. А це дозволить вам якомога довше залишатися на зв'язку. До слова, для спілкування можете також використовувати СМС-повідомлення. Вони доходять навіть у тих випадках, коли мережа геть кепсько працює.

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