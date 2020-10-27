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День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму

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27 жовтня – День свекрухи - фото 1
27 жовтня – День свекрухи

27 жовтня відзначають День свекрухи. З нагоди цього свята приготували для вас добірку веселих жартів про другу маму. Нехай ці анекдоти підіймуть вам настрій!

***

Село. Свекруха вранці:
– Невістка, а ти погодувала худобину?
- Ні, мамо, ще спить ваш синочок!

***

Свекруха прийшла з роботи додому, а на столі записка: "Поїхали на курорт, в гості до мами!"

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***

З'їздила свекруха в гості до невістки, побувала у дочки та розповідає подрузі:
– У моєї доньки хороший чоловік, він посуд і підлоги миє, пере і готує, а ось синові не пощастило, невістка і готувати не вміє, і посуд не миє!

***

– Доктор, у мене у вухах шум, в колінах тремтіння, я відчуваю себе приниженою...
– Зрозуміло, а коли їде ваша свекруха?

***

Дружина каже чоловікові:
– Чому ти не любиш моїх родичів?
– Ображаєш, я навіть твою свекруха люблю більше ніж свою тещу!

День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму - фото 432110

***

Ми зі свекрухою жили щасливо і дружно цілих двадцять років, а потім зустрілися.

***

Свекруха подарувала невістці дві блузки, невістка у себе в кімнаті одягла одну, вийшла і сіла за стіл. Свекруха і каже:
– Тобі ніколи не догодиш, значить, друга блузка тобі не сподобалася, так?

***

Свекруха, яка обожнює сімейні скандали, щотижня переписує заповіт.

***

Прийшла свекруха в гості, пройшлася по квартирі та каже невістці:
– Ну і грязюку ти розвела, як у свинарнику, дивитися соромно!
– Свиня скрізь бруд знайде!

***

– Мамо, вона не вірить в існування пекла, раптом почне грішити, може мені на ній не одружуватися?
– Женись синку, а в пекло Я її змушу повірити!

День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму - фото 432111

***

– Синку, твоя нова дівчина така противна, із задоволенням стану її свекрухою!

***

– Мамо, я правильно борщ заправила? – запитала невістка.
– Ні не так! – відповіла свекруха.
– А як потрібно?
– Не знаю як, але не так!

***

– Подруго, як ти ставишся до своєї свекрухи?
– Світланко, ще гірше, ніж вона до мене!

***

– Чому свекрухи не можуть потрапити в рай?
– Тому що змії вище дерев не повзають!

***

– Плаття не тобі не дуже виглядає! – сказала свекруха невістці на весіллі.
– Наступного разу краще буде!

День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму - фото 432112

***

– Невістка, а ти голубці вмієш робити?
– Вмію.
– А як їх потрібно готувати, щоб вони не розвалювалися?
– Потрібно щоб свекруха під руку не тринділа!

***

У кожної жінки, окрім дитини, яку вона народила сама, є ще дитина, яку народила їй свекруха.

***

Дзвінок:
– Ваша свекруха упала в басейн з крокодилами.
– Ваші крокодили, ви їх і рятуйте.

***

Свекруха дорікає невістці:
– Повний бардак у тебе на кухні, в каструлях така чорнота, ледве відмила!
– Спасибі вам за працю, але тефлон все ж шкода!

***

Свекрухо, не вчи мене як мені виховувати свого сина, я ще і вашого не зовсім перевиховала.

День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму - фото 432113

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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