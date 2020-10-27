День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму

27 жовтня відзначають День свекрухи. З нагоди цього свята приготували для вас добірку веселих жартів про другу маму. Нехай ці анекдоти підіймуть вам настрій!

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Село. Свекруха вранці:

– Невістка, а ти погодувала худобину?

- Ні, мамо, ще спить ваш синочок!

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Свекруха прийшла з роботи додому, а на столі записка: "Поїхали на курорт, в гості до мами!"

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З'їздила свекруха в гості до невістки, побувала у дочки та розповідає подрузі:

– У моєї доньки хороший чоловік, він посуд і підлоги миє, пере і готує, а ось синові не пощастило, невістка і готувати не вміє, і посуд не миє!

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– Доктор, у мене у вухах шум, в колінах тремтіння, я відчуваю себе приниженою...

– Зрозуміло, а коли їде ваша свекруха?

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Дружина каже чоловікові:

– Чому ти не любиш моїх родичів?

– Ображаєш, я навіть твою свекруха люблю більше ніж свою тещу!

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Ми зі свекрухою жили щасливо і дружно цілих двадцять років, а потім зустрілися.

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Свекруха подарувала невістці дві блузки, невістка у себе в кімнаті одягла одну, вийшла і сіла за стіл. Свекруха і каже:

– Тобі ніколи не догодиш, значить, друга блузка тобі не сподобалася, так?

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Свекруха, яка обожнює сімейні скандали, щотижня переписує заповіт.

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Прийшла свекруха в гості, пройшлася по квартирі та каже невістці:

– Ну і грязюку ти розвела, як у свинарнику, дивитися соромно!

– Свиня скрізь бруд знайде!

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– Мамо, вона не вірить в існування пекла, раптом почне грішити, може мені на ній не одружуватися?

– Женись синку, а в пекло Я її змушу повірити!

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– Синку, твоя нова дівчина така противна, із задоволенням стану її свекрухою!

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– Мамо, я правильно борщ заправила? – запитала невістка.

– Ні не так! – відповіла свекруха.

– А як потрібно?

– Не знаю як, але не так!

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– Подруго, як ти ставишся до своєї свекрухи?

– Світланко, ще гірше, ніж вона до мене!

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– Чому свекрухи не можуть потрапити в рай?

– Тому що змії вище дерев не повзають!

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– Плаття не тобі не дуже виглядає! – сказала свекруха невістці на весіллі.

– Наступного разу краще буде!

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– Невістка, а ти голубці вмієш робити?

– Вмію.

– А як їх потрібно готувати, щоб вони не розвалювалися?

– Потрібно щоб свекруха під руку не тринділа!

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У кожної жінки, окрім дитини, яку вона народила сама, є ще дитина, яку народила їй свекруха.

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Дзвінок:

– Ваша свекруха упала в басейн з крокодилами.

– Ваші крокодили, ви їх і рятуйте.

***

Свекруха дорікає невістці:

– Повний бардак у тебе на кухні, в каструлях така чорнота, ледве відмила!

– Спасибі вам за працю, але тефлон все ж шкода!

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Свекрухо, не вчи мене як мені виховувати свого сина, я ще і вашого не зовсім перевиховала.

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