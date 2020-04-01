ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти

1 квітня світ відзначає День сміху, тож з цієї нагоди ми підготували для вас популярні та відомі багатьом анекдоти. Вам потрібно доповнити їх дотепними фразами-продовженнями. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Усім нам потрібен гумор, адже це найкращий метод розслабитися та абстрагуватися від буденних проблем. Нумо сміятися разом, адже сьогодні – День сміху!

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Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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