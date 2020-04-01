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ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти

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тест на почуття гумору - фото 1
тест на почуття гумору

1 квітня світ відзначає День сміху, тож з цієї нагоди ми підготували для вас популярні та відомі багатьом анекдоти. Вам потрібно доповнити їх дотепними фразами-продовженнями. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Усім нам потрібен гумор, адже це найкращий метод розслабитися та абстрагуватися від буденних проблем. Нумо сміятися разом, адже сьогодні – День сміху!

І ще: 1 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!

ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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