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День Незалежності України 2018 у Львові: програма та розклад заходів
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У 2018 році Львів масштабно відзначить День Незалежності України. На львів'ян та гостей міста чекає насичена програма, зокрема – безкоштовний концерт THE HARDKISS. До вашої уваги афіша та розклад безкоштовних заходів на 24 серпня.
Святкові заходи на 27-й День Незалежності України відбудуться у всіх районах Львова. Оскільки п'ятниця, 24 серпня, буде вихідний, то мешканці та гості міста зможуть насолодитися найрізноманітнішими розвагами впродовж трьох днів.
Це цікаво: Привітання з Днем Незалежності України 2018
До вашої уваги повний розклад та афіша святкування у Львові.
День Незалежності 2018 – програма (Львів)
- 12:00
Святковий концерт з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
Де: просп. Чорновола, 61 (площа перед Інститутом банківської справи)
- 13:00-18:00
Благодійний захід "Захиснику слава!" – свято для бійців 80-ої бригади
Де: Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1)
- 13:00-17:00
Концерти, майстер-класи, спільне малювання мультфільму, фотосесії в рамках святкування Дня Незалеженості України.
Де: Міський палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)
- 16:00
Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова.
Де: Левандівський парк (вул. Повітряна, 20).
- 17:00
Дискусія на тему "Бути державою" за участі Андрія Содомори, Олега Березюка, о. Фредина та Богдана Тихолоза
Де: Культурно-освітній центр імені О. Довженка, просп. Червоної Калини, 81
- 12:00-22:00
Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова на Левандівці
Де: Культурно-мистецький центр "Супутник", Левандівський парк
- 19:00
Святковий органний концерт Богдана Дем'яненка
Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
- 19:30
Безкоштовний концерт гурту THE HARDKISS в рамках проекту "Україна. Історія сили і перемог"
Де: площа перед Львівською оперою
- 22:00
Відеомапінг до Дня незалежності України
Де: площа Ринок, 1, фасад Ратуші
- 23:55
"Органна не/залежність" – концерт солістки органного залу Надії Величко
Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)
Розклад інших заходів у Львові
- 11-26 серпня
V Міжнародний фестиваль "Музика в старому Львові"
- 19-24 серпня / 12:00-22:00
Фестиваль Параджанова на Левандівці
Де: Культурно-мистецький центр "Супутник", Левандівський парк (вул. Повітряна, 20)
23-26 серпня
Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир"
Де: пл. Ринок (північна сторона), пл. Музейна
- 22 серпня / 16:00
"Борітеся – поборете: кантата-симфонія Станіслава Людкевича "Кавказ" – від історії до сучасності"
Де: Меморіальний музей Станіслава Людкевича (вул. С. Людкевича, 7)
- 23 серпня / 18:00
Вистава "Метелики вільні" театру DOMUS
Де: Міський палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)
- 23 серпня / 16:30-18:00
Урочисте відкриття 119-го театрального сезону Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької
Де: площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької (просп. Свободи, 37)
- 23 серпня / 19:30
Дискусія "Ціна незалежност" та частування від домашньої пекарні "Кримська випічка"
Де: Міській палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)
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