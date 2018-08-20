Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

День Незалежності України 2018 у Львові: програма та розклад заходів

  • 901
Афіша заходів на День Незалежності (Львів) - фото 1
Афіша заходів на День Незалежності (Львів)

У 2018 році Львів масштабно відзначить День Незалежності України. На львів'ян та гостей міста чекає насичена програма, зокрема – безкоштовний концерт THE HARDKISS. До вашої уваги афіша та розклад безкоштовних заходів на 24 серпня.

Святкові заходи на 27-й День Незалежності України відбудуться у всіх районах Львова. Оскільки п'ятниця, 24 серпня, буде вихідний, то мешканці та гості міста зможуть насолодитися найрізноманітнішими розвагами впродовж трьох днів.

Це цікаво: Привітання з Днем Незалежності України 2018

До вашої уваги повний розклад та афіша святкування у Львові.

День Незалежності 2018 – програма (Львів)

  • 12:00

Святковий концерт з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
Де: просп. Чорновола, 61 (площа перед Інститутом банківської справи)

  • 13:00-18:00

Благодійний захід "Захиснику слава!" – свято для бійців 80-ої бригади
Де: Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1)

  • 13:00-17:00

Концерти, майстер-класи, спільне малювання мультфільму, фотосесії в рамках святкування Дня Незалеженості України.
Де: Міський палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

  • 16:00

Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова.
Де: Левандівський парк (вул. Повітряна, 20).

  • 17:00

Дискусія на тему "Бути державою" за участі Андрія Содомори, Олега Березюка, о. Фредина та Богдана Тихолоза
Де: Культурно-освітній центр імені О. Довженка, просп. Червоної Калини, 81

  • 12:00-22:00

Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова на Левандівці
Де: Культурно-мистецький центр "Супутник", Левандівський парк

  • 19:00

Святковий органний концерт Богдана Дем'яненка
Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)

  • 19:30

Безкоштовний концерт гурту THE HARDKISS в рамках проекту "Україна. Історія сили і перемог"
Де: площа перед Львівською оперою

  • 22:00

Відеомапінг до Дня незалежності України
Де: площа Ринок, 1, фасад Ратуші

  • 23:55

"Органна не/залежність" – концерт солістки органного залу Надії Величко
Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)

Програма Львова з нагоди Дня Незалежності 2018 - фото 271189
Програма Львова з нагоди Дня Незалежності 2018

Розклад інших заходів у Львові

  • 11-26 серпня

V Міжнародний фестиваль "Музика в старому Львові"

  • 19-24 серпня / 12:00-22:00

Фестиваль Параджанова на Левандівці
Де: Культурно-мистецький центр "Супутник", Левандівський парк (вул. Повітряна, 20)

23-26 серпня

Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир"
Де: пл. Ринок (північна сторона), пл. Музейна

  • 22 серпня / 16:00

"Борітеся – поборете: кантата-симфонія Станіслава Людкевича "Кавказ" – від історії до сучасності"
Де: Меморіальний музей Станіслава Людкевича (вул. С. Людкевича, 7)

  • 23 серпня / 18:00

Вистава "Метелики вільні" театру DOMUS
Де: Міський палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

  • 23 серпня / 16:30-18:00

Урочисте відкриття 119-го театрального сезону Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької
Де: площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької (просп. Свободи, 37)

  • 23 серпня / 19:30

Дискусія "Ціна незалежност" та частування від домашньої пекарні "Кримська випічка"
Де: Міській палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

Читайте також: Як працюватиме транспорт у Києві на День Незалежності

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1753
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини День Незалежності