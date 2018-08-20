День Незалежності України 2018 у Львові: програма та розклад заходів

Афіша заходів на День Незалежності (Львів)

У 2018 році Львів масштабно відзначить День Незалежності України. На львів'ян та гостей міста чекає насичена програма, зокрема – безкоштовний концерт THE HARDKISS. До вашої уваги афіша та розклад безкоштовних заходів на 24 серпня.

Святкові заходи на 27-й День Незалежності України відбудуться у всіх районах Львова. Оскільки п'ятниця, 24 серпня, буде вихідний, то мешканці та гості міста зможуть насолодитися найрізноманітнішими розвагами впродовж трьох днів.

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До вашої уваги повний розклад та афіша святкування у Львові.

День Незалежності 2018 – програма (Львів)

12:00

Святковий концерт з нагоди 27-ї річниці Незалежності України

Де: просп. Чорновола, 61 (площа перед Інститутом банківської справи)

13:00-18:00

Благодійний захід "Захиснику слава!" – свято для бійців 80-ої бригади

Де: Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1)

13:00-17:00

Концерти, майстер-класи, спільне малювання мультфільму, фотосесії в рамках святкування Дня Незалеженості України.

Де: Міський палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

16:00

Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова.

Де: Левандівський парк (вул. Повітряна, 20).

17:00

Дискусія на тему "Бути державою" за участі Андрія Содомори, Олега Березюка, о. Фредина та Богдана Тихолоза

Де: Культурно-освітній центр імені О. Довженка, просп. Червоної Калини, 81

12:00-22:00

Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова на Левандівці

Де: Культурно-мистецький центр "Супутник", Левандівський парк

19:00

Святковий органний концерт Богдана Дем'яненка

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)

19:30

Безкоштовний концерт гурту THE HARDKISS в рамках проекту "Україна. Історія сили і перемог"

Де: площа перед Львівською оперою

22:00

Відеомапінг до Дня незалежності України

Де: площа Ринок, 1, фасад Ратуші

23:55

"Органна не/залежність" – концерт солістки органного залу Надії Величко

Де: Львівський будинок органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8)

Програма Львова з нагоди Дня Незалежності 2018

Розклад інших заходів у Львові

11-26 серпня

V Міжнародний фестиваль "Музика в старому Львові"

19-24 серпня / 12:00-22:00

Фестиваль Параджанова на Левандівці

Де: Культурно-мистецький центр "Супутник", Левандівський парк (вул. Повітряна, 20)

23-26 серпня

Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир"

Де: пл. Ринок (північна сторона), пл. Музейна

22 серпня / 16:00

"Борітеся – поборете: кантата-симфонія Станіслава Людкевича "Кавказ" – від історії до сучасності"

Де: Меморіальний музей Станіслава Людкевича (вул. С. Людкевича, 7)

23 серпня / 18:00

Вистава "Метелики вільні" театру DOMUS

Де: Міський палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

23 серпня / 16:30-18:00

Урочисте відкриття 119-го театрального сезону Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької

Де: площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької (просп. Свободи, 37)

23 серпня / 19:30

Дискусія "Ціна незалежност" та частування від домашньої пекарні "Кримська випічка"

Де: Міській палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1)

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