День Незалежності: як працюватиме транспорт у Києві

Робота метро і громадського транспорту в Києві буде продовжена / Joinfo

Робота метро і наземного громадського транспорту в Києві буде продовжена на дві години в ніч з п'ятниці на суботу, 24-25 серпня, у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності України.

Про це ввечері у вівторок, 14 серпня, повідомляє КП Київський метрополітен.

І ще: Концерт Океану Ельзи на День Незалежності: оголошено спеціального гостя

"Також 24 серпня з 08:00 ранку до закінчення урочистих заходів в центрі міста будуть тимчасово перекриті входи і виходи зі станцій метро Майдан Незалежності і Хрещатик на Інститутській", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до Дня незалежності України цьогоріч відбудеться один з найбільших військових парадів, в ньому візьмуть участь 4,5 тисячі військових і 250 одиниць техніки.

Серпень 2018 принесе додаткові вихідні дні, адже цього місяця в Україні відзначають День Незалежності. У результаті ми отримаємо затяжний вікенд, який ідеально підходить для відпочинку. Дізнайтеся, скільки вихідних буде в серпні!

Читайте також: На скільки за останні роки зріс потік туристів у Києві