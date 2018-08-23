З Днем Незалежності України 2018: привітання у віршах, смс і прозі

Найкращі привітання з Днем Незалежності України 2018 українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві вірші, небанальні вітання в прозі та оригінальні картинки, якими можна поздоровити своїх друзів і рідних 24 серпня.

День Незалежності України у 2018 році припадає на п'ятницю. У цю знаменну дату українці вітають один одного з 27-ю річницею офіційного народження держави, хоча нам, звісно, значно більше, аніж 27. Зібрали для вас красиві привітання на українській мові – діліться теплими словами з близькими та прославляйте рідну землю!

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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українськую гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

Серпень нам дарує

Незабутні миті:

Стяги українські

В сонячній блакиті

Майорять крилато

На держави свято.

Тож давайте, друзі,

З нами святкувати!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати

***

Вітаю з Днем України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свїй рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй…

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!

***

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості і згоді,

Ми України сестри і брати.

***

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!.

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!

Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Вітаємо Україну,

І бажаємо в іменини:

Незалежності в усьому,

Мирного неба над головою!

Влади грамотної і мудрої,

Демократії не убогої,

Щоб народ не голодував,

Не скиглив і не нарікав!

Щоб роботи було багато,

Щоб рівні дороги,

Щоб люди багатіли,

В Україні жити хотіли!

З Днем Незалежності!

***

З святом великим тебе я вітаю!

Бо ж народилася наша країна!

Мира і радості всім нам бажаю,

Щастя й наснаги рідній землі!

***

Хай по обидві сторони вікна

Буде чудовою погода,

Радує душевна весна,

Світить сонце внутрішньої свободи!

З Днем Незалежності!

***

Зі святом Незалежності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Доброботу й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

на безліч добрих та корисних справ!

***

Бажаю всім нам у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб вона могла тільки процвітати!

***

Любіть нашу Україну – вона одна.

Цінуйте кожну прожиту днину,

Бо за літнім сонцем прийде зима.

Будьте людьми та вірте в Бога.

Хай світлою буде ваша дорога.

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

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У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творімо історію під знаменням рідного прапору!

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Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом Незалежності, Україно!

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З нагоди 27-ї річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

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Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

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Шановні українці! Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших справах і нехай мрія про краще життя окриляє вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. З великим святом вас!

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Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.

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Від душі вітаємо вас зі знаменною датою – Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!

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Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.

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Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, благополуччя, миру та добра в кожній оселі.

Картинка з Днем Незалежності

Вітальна відкритка до Дня Незалежності

Листівка зі святом 24 серпня

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