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З Днем Незалежності України 2018: привітання у віршах, смс і прозі
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Найкращі привітання з Днем Незалежності України 2018 українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві вірші, небанальні вітання в прозі та оригінальні картинки, якими можна поздоровити своїх друзів і рідних 24 серпня.
День Незалежності України у 2018 році припадає на п'ятницю. У цю знаменну дату українці вітають один одного з 27-ю річницею офіційного народження держави, хоча нам, звісно, значно більше, аніж 27. Зібрали для вас красиві привітання на українській мові – діліться теплими словами з близькими та прославляйте рідну землю!
Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ:
Вірші з Днем Незалежності України 2018
***
З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українськую гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
***
З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
***
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
***
З днем незалежності вас я вітаю,
Вам радість відчувати завжди побажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю всім у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона вже скоро процвітати
***
Вітаю з Днем України!
У день серпневий вихідний
Ти подумай про Вітчизну,
Про свїй рідний дім.
Скільки різних випробувань
Випало їй…
Подумки скажи: "Дякую!"
Батьківщині великій своїй.
У День України всіх знайомих
Привітай хоч на словах.
Побажай їм щастя, грошей
Й успіхів у справах!
***
Святковий день — 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна — незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,
Щоб славу України відродити.
Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.
***
З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!.
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!
***
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Вітаємо Україну,
І бажаємо в іменини:
Незалежності в усьому,
Мирного неба над головою!
Влади грамотної і мудрої,
Демократії не убогої,
Щоб народ не голодував,
Не скиглив і не нарікав!
Щоб роботи було багато,
Щоб рівні дороги,
Щоб люди багатіли,
В Україні жити хотіли!
З Днем Незалежності!
СМС привітання з Днем Незалежності України
***
З святом великим тебе я вітаю!
Бо ж народилася наша країна!
Мира і радості всім нам бажаю,
Щастя й наснаги рідній землі!
***
Хай по обидві сторони вікна
Буде чудовою погода,
Радує душевна весна,
Світить сонце внутрішньої свободи!
З Днем Незалежності!
***
Зі святом Незалежності вітаю,
Бажаю щастя я без краю!
Щоб Україна тільки процвітала
Та тільки кращою ставала!
***
З Днем Незалежності країну вітаємо:
Доброботу й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
***
Сьогодні в Україні свято –
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
на безліч добрих та корисних справ!
***
Бажаю всім нам у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб вона могла тільки процвітати!
***
Любіть нашу Україну – вона одна.
Цінуйте кожну прожиту днину,
Бо за літнім сонцем прийде зима.
Будьте людьми та вірте в Бога.
Хай світлою буде ваша дорога.
***
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Поздоровлення до Дня Незалежності у прозі
***
У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творімо історію під знаменням рідного прапору!
***
Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом Незалежності, Україно!
***
З нагоди 27-ї річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.
***
Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!
***
Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!
***
Шановні українці! Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших справах і нехай мрія про краще життя окриляє вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. З великим святом вас!
***
Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.
***
Від душі вітаємо вас зі знаменною датою – Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!
***
Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тих пір, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і благополуччя.
***
Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, благополуччя, миру та добра в кожній оселі.
Вітання на День Незалежності в картинках
Тут більше: Картинки і листівки з Днем Незалежності України 2018
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