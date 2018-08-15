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THE HARDKISS у Львові: коли і де буде безкоштовний концерт на День Незалежності

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Хардкіс виступить на День Незалежності 2018 - фото 1
Хардкіс виступить на День Незалежності 2018

24 серпня на День Незалежності популярний гурт The Hardkiss дасть безкоштовний концерт у Львові. Дізнайтеся, коли і де відбудеться масштабне дійство, щоб сповна (і задарма) насолодитися якісною музикою.

Інформацію про концерт THE HARDKISS підтвердив голова Львівської ОДА Олег Синютка. 24 серпня гурт виступить на площі біля Львівської опери в рамках проекту "Україна. Історія сили і перемог". Цей захід стартує о 19.30. Вхід безкоштовний.

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Відзначимо, що гурт THE HARDKISS має в своєму репертуарі, здебільшого, англомовні пісні. Однак на концерті пролунають україномовні композиції "Кораблі", "Мелодія", "Журавлі" та "Прірва" від Юлії Саніною і Ко, які підкорили серця українців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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