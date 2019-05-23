День міста Києва 2019: програма святкування і безкоштовні концерти

Афіша заходів та концертів на День міста Київ 2019

У 2019 році день міста Київ святкуватиме 26 травня. Урочисті заходи та концерти проходитимуть у столиці України паралельно. До вашої уваги детальна програма Дня Києва. Ознайомтеся заздалегідь, щоб встигнути все!

Вихідні 25-26 травня для Києва будуть дуже насиченими! У неділю, 26-го, – у столиці містяни святкуватимуть день міста Київ відзначатиме 1537-тю річницю від дня свого заснування.

За повідомленням столичної влади, цьогорічна програма Дня Києва налічує 26 заходів різноманітної тематики. До програми увійшли 2 проекти-переможці Громадського бюджету: Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" та Фестиваль "Radioday free open air".

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День міста Києва: заходи і концерти 25 травня

09:00–17:00. Вітрильна регата , присвячена Дню Києва. Київський річковий вокзал, причал №6 (біля церкви Святого Миколая)

, присвячена Дню Києва. Київський річковий вокзал, причал №6 (біля церкви Святого Миколая) 12:00–22:00. Фестиваль " Країна Франкіана ". Сквер ім. Івана Франка (площа Івана Франка)

". Сквер ім. Івана Франка (площа Івана Франка) 12:00–18:00. Фестиваль національних культур " Етнофест ". Центральний парк культури та відпочинку (Літня естрада Міського саду, вул. Михайла Грушевського, 5)

". Центральний парк культури та відпочинку (Літня естрада Міського саду, вул. Михайла Грушевського, 5) 12:00–22:00. Фестиваль " Radioday free open air ". Маріїнський парк, біля Маріїнського палацу (площа Конституції)

". Маріїнський парк, біля Маріїнського палацу (площа Конституції) Фестиваль " Кобзареві джерела ". Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку (вул. Лаврська, 41)

". Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку (вул. Лаврська, 41) 17:00 – 18:45 Проект " Київський бал ". Контрактова площа

". Контрактова площа 19:00–22:00. Святковий концерт за участю DZIDZIO . Контрактова площа

. Контрактова площа Офіційна церемонія відкриття кінофестивалю " Молодість " та початок роботи кіномістечка на Поштовій площі. Поштова площа

" та початок роботи кіномістечка на Поштовій площі. Поштова площа Фестиваль архітектури для дітей "Archikidz". Провулок Лаврський, 7

Програма святкування Дня Києва на 26 травня

08:00–15:00. Спортивно-благодійний " Пробіг під каштанами ". Маршрут: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – розворот на вул. Діловій – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності

". Маршрут: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – розворот на вул. Діловій – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва " Пісня над Дніпром " імені Анатолія Авдієвського. Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку (вул. Лаврська, 41)

" імені Анатолія Авдієвського. Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку (вул. Лаврська, 41) 9:00–21:00. Міжнародний турнір з кікбоксингу , присвячений Дню Києва. Центральний парк культури і відпочинку, естрада Хрещатого парку (біля Арки дружби народів)

, присвячений Дню Києва. Центральний парк культури і відпочинку, естрада Хрещатого парку (біля Арки дружби народів) 12:00–22:00. Фестиваль " Країна Франкіана ". Сквер ім. Івана Франка (площа Івана Франка)

". Сквер ім. Івана Франка (площа Івана Франка) Фестиваль архітектури для дітей " Archikidz ". Провулок Лаврський, 7

". Провулок Лаврський, 7 13:00–19:00. Фінал чемпіонату міста Києва з сімейного спорту . Вулиця Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Архітектора Городецького)

. Вулиця Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Архітектора Городецького) 17:00 – 19:45 Проект " Київський бал ". Контрактова площа

". Контрактова площа 20:00–22:00. Культурно-мистецький захід "Space Symphony" Concert – Концерт "Космічна симфонія" . Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вул. Андріївською)

. Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вул. Андріївською) Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість". Поштова площа, Кінотеатри м. Києва, Колонна зала Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36)

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