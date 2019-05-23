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День міста Києва 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
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У 2019 році день міста Київ святкуватиме 26 травня. Урочисті заходи та концерти проходитимуть у столиці України паралельно. До вашої уваги детальна програма Дня Києва. Ознайомтеся заздалегідь, щоб встигнути все!
Вихідні 25-26 травня для Києва будуть дуже насиченими! У неділю, 26-го, – у столиці містяни святкуватимуть день міста Київ відзначатиме 1537-тю річницю від дня свого заснування.
За повідомленням столичної влади, цьогорічна програма Дня Києва налічує 26 заходів різноманітної тематики. До програми увійшли 2 проекти-переможці Громадського бюджету: Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" та Фестиваль "Radioday free open air".
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День міста Києва: заходи і концерти 25 травня
- 09:00–17:00. Вітрильна регата, присвячена Дню Києва. Київський річковий вокзал, причал №6 (біля церкви Святого Миколая)
- 12:00–22:00. Фестиваль "Країна Франкіана". Сквер ім. Івана Франка (площа Івана Франка)
- 12:00–18:00. Фестиваль національних культур "Етнофест". Центральний парк культури та відпочинку (Літня естрада Міського саду, вул. Михайла Грушевського, 5)
- 12:00–22:00. Фестиваль "Radioday free open air". Маріїнський парк, біля Маріїнського палацу (площа Конституції)
- Фестиваль "Кобзареві джерела". Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку (вул. Лаврська, 41)
- 17:00 – 18:45 Проект "Київський бал". Контрактова площа
- 19:00–22:00. Святковий концерт за участю DZIDZIO. Контрактова площа
- Офіційна церемонія відкриття кінофестивалю "Молодість" та початок роботи кіномістечка на Поштовій площі. Поштова площа
- Фестиваль архітектури для дітей "Archikidz". Провулок Лаврський, 7
Програма святкування Дня Києва на 26 травня
- 08:00–15:00. Спортивно-благодійний "Пробіг під каштанами". Маршрут: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – розворот на вул. Діловій – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності
- Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва "Пісня над Дніпром" імені Анатолія Авдієвського. Культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку (вул. Лаврська, 41)
- 9:00–21:00. Міжнародний турнір з кікбоксингу, присвячений Дню Києва. Центральний парк культури і відпочинку, естрада Хрещатого парку (біля Арки дружби народів)
- 12:00–22:00. Фестиваль "Країна Франкіана". Сквер ім. Івана Франка (площа Івана Франка)
- Фестиваль архітектури для дітей "Archikidz". Провулок Лаврський, 7
- 13:00–19:00. Фінал чемпіонату міста Києва з сімейного спорту. Вулиця Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. Архітектора Городецького)
- 17:00 – 19:45 Проект "Київський бал". Контрактова площа
- 20:00–22:00. Культурно-мистецький захід "Space Symphony" Concert – Концерт "Космічна симфонія". Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вул. Андріївською)
- Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість". Поштова площа, Кінотеатри м. Києва, Колонна зала Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36)
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