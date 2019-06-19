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День Конституції України 2019: дата, коли буде додатковий вихідний

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28 червня – День Конституції України - фото 1
28 червня – День Конституції України

Вкінці червня буде велике державне свято – День Конституції. У 2019 році головному закону України виповниться 23 роки. З нагоди цього свята українці щороку мають додатковий вихідний, але у 2019 році ми отримаємо не один, а одразу кілька неробочих днів. Дізнайтеся, коли і скільки ми відпочиватимемо!

Історія Дня Конституції розпочалася понад 20 років тому – 28 червня 1996 року ухвалили Основний Закон України.

І ще: 5 ідей, як провести вихідні влітку

Щороку День Конституції України відзначають 28 червня. У 2019 році ця дата припадає на п'ятницю – у цей день українці матимуть додатковий офіційний вихідний. Тому буде затяжний вікенд включно з суботою-неділею.

Дивіться детальніше в календарі:

День Конституції України 2019: дата, коли буде додатковий вихідний - фото 335241

* вихідні у червні виділено червоним кольором

Що робити та куди піти на День Конституції

З нагоди цього державного свята у містах та селах, зазвичай, організовують концерти та урочисті події, на яких виступають відомі зірки.

Також до Дня Конституції України часто проводять виставки, театральні постановки, майстер-класи тощо. Дізнайте, які активності будуть у вашому населеному пункті.

До прикладу, у Львові на цих вихідних буде Міжнародний фестиваль джазової музики "Leopolis Jazz Fest 2019", який триватиме 26-30 червня.

Гарна ідея – влаштувати пікнік або виїхати на природу на кілька днів.

Вихідних буде аж три дні, тому спокійно можна спланувати мініподорож. На честь Дня Конституції України найдоречнішим буде досліджувати свою рідну країну – гори, замки, нові міста. Мальовничих краєвидів та історичних локацій в Україні дуже багато, тому ви точно знайдете цікаві місця поблизу, якщо не хочете вирушати у довшу мандрівку.

До теми: Вихідні у червні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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