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День Києва 2019: на яких вулицях обмежать рух транспорту

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День Києва: список перекритих доріг - фото 1
День Києва: список перекритих доріг / Andrew Wrobel

День Києва 2019 відзначиться багатьма культурними заходами, тому на деяких вулицях столиця буде тимчасово обмежено рух транспорту. Дуже важлива інформація для водіїв - читайте далі.

Урочисте святкування Дня Києва отримає не лише широку культурну програму, а й обмеження для транспортних засобів. Про те, на яких вулицях та коли було перекрито рух, розповіли у прес-службі КМДА.

До теми: День міста Києва 2019: програма святкування і безкоштовні концерти

Обмежено рух на вулицях:

  • 25-26 травня – на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинською на час фестивалю "Країна Франкіана";
  • 25 травня з 05:30 до 17:30 – на час міжнародних змагань з велоспорту RACE HORIZON PARK за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро "Шулявська" – просп. Перемоги – площа Перемоги.
Перелік тимчасово перекритих доріг Києва - фото 329892
Перелік тимчасово перекритих доріг Києва / Viktor Hanacek

Перекрито рух транспорту:

  • 25-26 травня – на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського на час фестивалю "Країна Франкіана";
  • 25-26 травня – міжнародних змагань з велоспорту RACE HORIZON PARK за маршрутами:
  • 25 травня з 05:30 до 17:30 – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка;
  • 26 травня з 09:30 до 16:00 – вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 на вул. Солом’янська);
  • 26 травня з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК "Олімпійський" – вул. Еспланадна – вул. Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

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Джерело: КМДА
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