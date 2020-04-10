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День братів і сестер: вірші, смс і картинки для привітання рідних
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10 квітня відзначають Міжнародний день братів та сестер. Поздоровте сьогодні своїх рідних, адже вони цього варті. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!
Від 10 квітня 1998 року у світі відзначають Міжнародний день сестер та братів. У США цей день називають "Siblings Day". Це гарне свято – привід зустрітися родиною та привітати приємними словами рідних – красиві вірші, проза чи картинки!
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS поздоровлення
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Привітання з Днем братів і сестер у віршах
***
Якщо є сестра або брат,
Невимовно ти багатий,
Значить, є плече рідне,
Що підтримає в щастя, у горі.
Є, кому секрет довірити,
Чиї завжди відкриті двері,
Бережи, цінуй з пелюшок
Своїх братів і сестричок!
***
Як добре, що у мене є ти –
Рідна кров, надійна опора,
І кожен день молю я всіх святих,
Щоб між нами не траплялися сварки.
І в цей день долі дякую
За те, що ти живеш на світі цьому.
Я рідко кажу, але я люблю,
Люблю тебе, твої закиди й поради!
***
У день сестер і братів
Міцних усім обіймів,
Теплих стосунків,
Радісних митей.
Жити без сварок намагайтеся,
Найчастіше обіймайтеся,
Допомогу пропонуйте
І не зраджуйте.
***
Без братиків і сестричок
Життя було б дуже нудним,
Лише вони з самих пелюшок
Поруч з нами нерозлучно.
І підтримають, і допоможуть,
Їхня турбота безмежна,
Будьте ви збережені Богом,
Наші брати і сестрички!
***
З днем братів і сестер
Сердечно вітаю,
Зберігати у вуздечці узи
Особливі бажаю.
Рідніше немає по крові,
Ніж брат або сестра.
Бажаю розуміння,
Терпіння і добра.
Смс поздоровлення з Днем братів і сестер 2020
***
З днем брата і сестри,
Нехай міцні будуть узи,
Їх в серці збережи –
Світлішим стане життя!
З днем брата і сестри!
***
З днем сестер і братів тебе
Я хочу сьогодні привітати.
І хай щастя, любов і радість
Будуть у твоєму житті правити!
***
У кого є сестри і брати,
Вітаю від душі!
***
Братів і сестер цінуйте,
Адже вони – ваш цінний скарб!
Їм любов свою даруйте,
Яка дорожча від усіх винагород!
***
День братів і сестер сьогодні,
З чим тебе сердечно вітаю,
Берегти ту нитку, що між нами,
Завжди-завжди я бажаю.
Вітання в День братів і сестер у прозі
***
Вітаю з прекрасним святом Днем братів і сестер. Хочу побажати щастя і любові, теплих сімейних відносин, толерантності та взаєморозуміння. Бережіть один одного!
***
Брати та сестри, ті рідні люди, які знають нас як ніхто інший. З ними проживаєш і щастя, і горе. З ними не страшно, адже вони завжди знайдуть потрібні слова і підтримають в будь-якій ситуації! Бажаємо берегти один одного!
***
Вітаю з днем братів і сестер! Як прекрасно, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі та печалі, разом гратися та битися, просити поради та відчувати рідне плече. Бажаю тобі справжнього щастя, щирої любові, і нехай твої діти будуть так само близькі, як і ми з тобою!
***
Вітаємо від душі з прекрасним святом, Днем братів і сестер! Сестри та брати – це не просто наші рідні люди, це наша опора і підтримка у важку хвилину, наші самі вірні й віддані друзі, наш зв'язок зі світом дитинства і рідною домівкою. Частіше зустрічайтеся з рідними, бережіть один одного, будьте здорові та щасливі.
***
Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю міцного зв'язку з рідною людиною, бажаю щирої підтримки та розуміння рідної душі! Нехай "рідна кров" завжди буде твоєю опорою, джерелом твого гарного настрою. Бажаю здоров'я, успіхів і щастя тобі та твоєму дорогій людинці, яка зветься сестричкою (чи братом).
Картинки і листівки на День братів і сестер 10 квітня
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