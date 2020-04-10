День братів і сестер: вірші, смс і картинки для привітання рідних

10 квітня відзначають Міжнародний день братів та сестер. Поздоровте сьогодні своїх рідних, адже вони цього варті. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!

Від 10 квітня 1998 року у світі відзначають Міжнародний день сестер та братів. У США цей день називають "Siblings Day". Це гарне свято – привід зустрітися родиною та привітати приємними словами рідних – красиві вірші, проза чи картинки!

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Якщо є сестра або брат,

Невимовно ти багатий,

Значить, є плече рідне,

Що підтримає в щастя, у горі.

Є, кому секрет довірити,

Чиї завжди відкриті двері,

Бережи, цінуй з пелюшок

Своїх братів і сестричок!

***

Як добре, що у мене є ти –

Рідна кров, надійна опора,

І кожен день молю я всіх святих,

Щоб між нами не траплялися сварки.

І в цей день долі дякую

За те, що ти живеш на світі цьому.

Я рідко кажу, але я люблю,

Люблю тебе, твої закиди й поради!

***

У день сестер і братів

Міцних усім обіймів,

Теплих стосунків,

Радісних митей.

Жити без сварок намагайтеся,

Найчастіше обіймайтеся,

Допомогу пропонуйте

І не зраджуйте.

***

Без братиків і сестричок

Життя було б дуже нудним,

Лише вони з самих пелюшок

Поруч з нами нерозлучно.

І підтримають, і допоможуть,

Їхня турбота безмежна,

Будьте ви збережені Богом,

Наші брати і сестрички!

***

З днем братів і сестер

Сердечно вітаю,

Зберігати у вуздечці узи

Особливі бажаю.

Рідніше немає по крові,

Ніж брат або сестра.

Бажаю розуміння,

Терпіння і добра.

***

З днем брата і сестри,

Нехай міцні будуть узи,

Їх в серці збережи –

Світлішим стане життя!

З днем брата і сестри!

***

З днем сестер і братів тебе

Я хочу сьогодні привітати.

І хай щастя, любов і радість

Будуть у твоєму житті правити!

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У кого є сестри і брати,

Вітаю від душі!

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Братів і сестер цінуйте,

Адже вони – ваш цінний скарб!

Їм любов свою даруйте,

Яка дорожча від усіх винагород!

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День братів і сестер сьогодні,

З чим тебе сердечно вітаю,

Берегти ту нитку, що між нами,

Завжди-завжди я бажаю.

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Вітаю з прекрасним святом Днем братів і сестер. Хочу побажати щастя і любові, теплих сімейних відносин, толерантності та взаєморозуміння. Бережіть один одного!

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Брати та сестри, ті рідні люди, які знають нас як ніхто інший. З ними проживаєш і щастя, і горе. З ними не страшно, адже вони завжди знайдуть потрібні слова і підтримають в будь-якій ситуації! Бажаємо берегти один одного!

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Вітаю з днем братів і сестер! Як прекрасно, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі та печалі, разом гратися та битися, просити поради та відчувати рідне плече. Бажаю тобі справжнього щастя, щирої любові, і нехай твої діти будуть так само близькі, як і ми з тобою!

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Вітаємо від душі з прекрасним святом, Днем братів і сестер! Сестри та брати – це не просто наші рідні люди, це наша опора і підтримка у важку хвилину, наші самі вірні й віддані друзі, наш зв'язок зі світом дитинства і рідною домівкою. Частіше зустрічайтеся з рідними, бережіть один одного, будьте здорові та щасливі.

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Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю міцного зв'язку з рідною людиною, бажаю щирої підтримки та розуміння рідної душі! Нехай "рідна кров" завжди буде твоєю опорою, джерелом твого гарного настрою. Бажаю здоров'я, успіхів і щастя тобі та твоєму дорогій людинці, яка зветься сестричкою (чи братом).

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