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День ангела у січні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у січні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у січні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у січні.
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Усі Дні Ангела у грудні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на січень 2021
|
Дата
|
Ім'я
|
1 січня
|
Григорій, Ілля, Тимофій
|
2 січня
|
Даниїл, Іван, Ігнатій
|
3 січня
|
Михайло, Микита, Петро
|
4 січня
|
Анастасія, Дмитро, Федір
|
5 січня
|
Василь, Іван, Наум, Павло
|
6 січня
|
Артем, Євгенія, Клавдія, Микола, Сергій
|
7 січня
|
Валтасар
|
8 січня
|
Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин, Марія, Михайло
|
9 січня
|
Антоніна, Степан, Федір
|
10 січня
|
Аркадій, Олександр, Єфим, Ігнатій, Петро
|
11 січня
|
Ганна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталя
|
12 січня
|
Ірина, Лев, Макар, Марія
|
13 січня
|
Михайло, Петро
|
14 січня
|
Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Федот
|
15 січня
|
Кузьма, Марк, Петро, Сергій
|
16 січня
|
Гордій, Ірина
|
17 січня
|
Олександр, Аристарх, Опанас, Денис, Єфим, Йосип, Климентій, Марк, Микола, Павло, Прохір, Степан, Тимофій
|
18 січня
|
Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна
|
19 січня
|
Генріх
|
20 січня
|
Опанас, Василь, Іван
|
21 січня
|
Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан
|
22 січня
|
Антоніна, Захар, Петро
|
23 січня
|
Анатолій, Григорій, Макар, Павло
|
24 січня
|
Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір
|
25 січня
|
Ілля, Макар, Петро, Тетяна
|
26 січня
|
Опанас, Максим, Петро, Яків
|
27 січня
|
Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Ніна, Павло, Сергій, Степан
|
28 січня
|
Гавриїл, Олена, Іван, Максим, Павло, Прохір
|
29 січня
|
Максим, Неоніла, Петро
|
30 січня
|
Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло
|
31 січня
|
Опанас, Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Оксана
Картинки з Днем ангела
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