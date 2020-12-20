День ангела у січні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у січні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у січні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у січні.

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Усі Дні Ангела у грудні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на січень 2021

Дата Ім'я 1 січня Григорій, Ілля, Тимофій 2 січня Даниїл, Іван, Ігнатій 3 січня Михайло, Микита, Петро 4 січня Анастасія, Дмитро, Федір 5 січня Василь, Іван, Наум, Павло 6 січня Артем, Євгенія, Клавдія, Микола, Сергій 7 січня Валтасар 8 січня Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин, Марія, Михайло 9 січня Антоніна, Степан, Федір 10 січня Аркадій, Олександр, Єфим, Ігнатій, Петро 11 січня Ганна, Варвара, Георгій, Іван, Марк, Наталя 12 січня Ірина, Лев, Макар, Марія 13 січня Михайло, Петро 14 січня Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Федот 15 січня Кузьма, Марк, Петро, Сергій 16 січня Гордій, Ірина 17 січня Олександр, Аристарх, Опанас, Денис, Єфим, Йосип, Климентій, Марк, Микола, Павло, Прохір, Степан, Тимофій 18 січня Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна 19 січня Генріх 20 січня Опанас, Василь, Іван 21 січня Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан 22 січня Антоніна, Захар, Петро 23 січня Анатолій, Григорій, Макар, Павло 24 січня Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір 25 січня Ілля, Макар, Петро, Тетяна 26 січня Опанас, Максим, Петро, Яків 27 січня Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Ніна, Павло, Сергій, Степан 28 січня Гавриїл, Олена, Іван, Максим, Павло, Прохір 29 січня Максим, Неоніла, Петро 30 січня Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло 31 січня Опанас, Володимир, Дмитро, Омелян, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Оксана

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