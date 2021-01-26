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День ангела у лютому 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у лютому, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у лютому.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у лютому.
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Усі Дні Ангела у лютому вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на лютий 2021
|
Дата
|
Ім'я
|
1 лютого
|
Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір
|
2 лютого
|
Юхим, Захар, Інна, Лев, Павло, Римма, Семен
|
3 лютого
|
Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим
|
4 лютого
|
Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій
|
5 лютого
|
Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір
|
6 лютого
|
Олександр, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій
|
7 лютого
|
Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, Степан, Фелікс, Пилип
|
8 лютого
|
Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір, Пилип
|
9 лютого
|
Дмитро, Іван, Петро
|
10 лютого
|
Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісааків, Леонтій, Микола, Федір, Яків
|
11 лютого
|
Гарасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Роман, Федір, Яків
|
12 лютого
|
Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір
|
13 лютого
|
Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита
|
14 лютого
|
Василь, Валентин, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій
|
15 лютого
|
Василь
|
16 лютого
|
Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій
|
17 лютого
|
Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій
|
18 лютого
|
Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло
|
19 лютого
|
Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастян, Юліан
|
20 лютого
|
Олександр, Олексій, Петро
|
21 лютого
|
Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір
|
22 лютого
|
Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон
|
23 лютого
|
Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карпо, Марк, Петро, Порфирій, Прохір, Семен
|
24 лютого
|
Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій
|
25 лютого
|
Олексій, Антон, Євген, Марія
|
26 лютого
|
Ганна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Олександр, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій
|
27 лютого
|
Георгій, Ісааків, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Федір
|
28 лютого
|
Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія
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