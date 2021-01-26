День ангела у лютому 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у лютому, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з зимовими іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у лютому.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у лютому.

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Усі Дні Ангела у лютому вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на лютий 2021

Дата Ім'я 1 лютого Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір 2 лютого Юхим, Захар, Інна, Лев, Павло, Римма, Семен 3 лютого Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим 4 лютого Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій 5 лютого Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір 6 лютого Олександр, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій 7 лютого Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, Степан, Фелікс, Пилип 8 лютого Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, Климент, Марія, Петро, Семен, Федір, Пилип 9 лютого Дмитро, Іван, Петро 10 лютого Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісааків, Леонтій, Микола, Федір, Яків 11 лютого Гарасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Роман, Федір, Яків 12 лютого Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір 13 лютого Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита 14 лютого Василь, Валентин, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій 15 лютого Василь 16 лютого Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій 17 лютого Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій 18 лютого Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло 19 лютого Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастян, Юліан 20 лютого Олександр, Олексій, Петро 21 лютого Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір 22 лютого Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон 23 лютого Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карпо, Марк, Петро, Порфирій, Прохір, Семен 24 лютого Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій 25 лютого Олексій, Антон, Євген, Марія 26 лютого Ганна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Олександр, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій 27 лютого Георгій, Ісааків, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Федір 28 лютого Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія

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