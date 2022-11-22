День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у грудні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у грудні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у грудні.

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Усі Дні Ангела у грудні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на грудень 2022

Дата Ім'я 1 грудня Микола, Роман 2 грудня Олександр, Григорій, Іван, Денис, Адріан, Дмитро, Гнат, Костянтин, Леонід, Петро, Сергій, Семен, Валентин, Тимофій, Федір, Михайло, Яків 3 грудня Олександр, Василь, Григорій, Володимир, Дем'ян, Макар, Остап, Микола, Олексій, Анатолій, Іван, Йосип, Денис, Тетяна, Анна, Фекла 4 грудня Марія, Абрам, Адам, Олександр, Ада, Аріадна 5 грудня Марк, Володимир, Іван, Олексій, Ілля, Петро, Павло, Максим, Борис, Михайло, Сава, Іван, Ян, Архип, Ярополк, Федір, Яків, Парасковія 6 грудня Іван, Борис, Григорій, Олександр, Федір, Серафим, Олексій 7 грудня Іван, Марк, Михайло, Симон, Олександр, Олексій, Євген, Митрофан, Катерина, Катаріна, Августина 8 грудня Андрій, Микола, Іван, Клим, Семен, Василь, Кузьма, Олександр, Павло, Петро, Серафим, Іларіон, Григорій, Віктор, Ярослав, Магдалина 9 грудня Георгій, Данило, Ілля, Василь, Назар, Петро, Афанасій, Тихон, Іван, Єгор, Юліан, Микола, Михайло, Яків, Іван, Ян 10 грудня Андрій, Роман, Дмитро, Володимир, Борис, Олексій, Дем'ян, Серафим, Федір, Сергій, Всеволод, Гавриїл, Ян, Іван, Микола, Василь, Яків, Фекла 11 грудня Андрій, Данило, Микола, Тимофій, Петро, Фома, Василь, Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Павло, Сергій, Степан, Федір, Харитон, Рафаель, Анна, Парасковія 12 грудня Денис, Микола, Іван, Ян, Данило, Акакій 13 грудня Андрій, Іван, Ян 14 грудня Дмитро, Антон 15 грудня Костянтин, Микола, Матвій, Кирило, Андрій, Володимир, Борис, Іван, Павло, Сергій, Ян, Соломон, Федір, Олексій, Афанасій, Дмитро, Кузьма, Степан, Марія, Віра, Маргарита, Антоніна, Тамара, Мірра, Мотрона, Февронія 16 грудня Єгор, Федір, Андрій, Сава, Іван, Гавриїл, Георгій, Микола, Ян, Гликерія 17 грудня Дмитро, Микола, Олександр, Олексій, Серафим, Іван, Ян, Василь, Геннадій, Анастасія, Катерина, Варвара, Катаріна, Кіра, Уляна, Юліана 18 грудня Ілля, Сава, Сергій, Захар, Геннадій 19 грудня Микола, Максим 20 грудня Іван, Лев, Михайло, Павло, Ян, Гнат, Дементій, Антон, Григорій, Василь, Петро, Сергій, Ніл 21 грудня Сергій, Кирило, Потап, Анфіса 22 грудня Олександр, Степан, Володимир, Василь, Анна, Єфросинія 23 грудня Костянтин, Олександр, Михайло, Микола, Олексій, Євген, Іван, Ян, Анатолій, Лаврентій, Сергій, Степан, Петро, Яків, Фома, Анна, Олександра, Ангеліна, Тетяна, Євдокія, Євлалія, Фекла 24 грудня Данило, Лука, Петро, Микола, Іван, Леонтій, Омелян, Ян 25 грудня Олександр 26 грудня Володимир, Герман, Іван, Микола, Ян, Гавриїл, Олександр, Олексій, Аркадій, Яків, Еміль, Григорій, Омелян, Арсеній, Василь, Євген, Анастасія, Люція 27 грудня Микола, Іларіон 28 грудня Олександр, Степан, Павло, Іларіон, Василь, Сюзанна 29 грудня Ілля, Микола, Павло, Петро, Олександр, Семен, Макар, Аркадій, Володимир, Софія 30 грудня Іван, Денис, Микола, Данило, Ян, Микита, Олександр, Петро, Сергій, Степан 31 грудня Марк, Віктор, Єгор, Володимир, Георгій, Ілля, Мартін, Микола, Семен, Михайло, Федір, Севастян, Сергій, Віра, Софія, Єлизавета, Зоя

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