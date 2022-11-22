На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
- 70
Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у грудні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у грудні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у грудні.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела у грудні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на грудень 2022
|
Дата
|
Ім'я
|
1 грудня
|
Микола, Роман
|
2 грудня
|
Олександр, Григорій, Іван, Денис, Адріан, Дмитро, Гнат, Костянтин, Леонід, Петро, Сергій, Семен, Валентин, Тимофій, Федір, Михайло, Яків
|
3 грудня
|
Олександр, Василь, Григорій, Володимир, Дем'ян, Макар, Остап, Микола, Олексій, Анатолій, Іван, Йосип, Денис, Тетяна, Анна, Фекла
|
4 грудня
|
Марія, Абрам, Адам, Олександр, Ада, Аріадна
|
5 грудня
|
Марк, Володимир, Іван, Олексій, Ілля, Петро, Павло, Максим, Борис, Михайло, Сава, Іван, Ян, Архип, Ярополк, Федір, Яків, Парасковія
|
6 грудня
|
Іван, Борис, Григорій, Олександр, Федір, Серафим, Олексій
|
7 грудня
|
Іван, Марк, Михайло, Симон, Олександр, Олексій, Євген, Митрофан, Катерина, Катаріна, Августина
|
8 грудня
|
Андрій, Микола, Іван, Клим, Семен, Василь, Кузьма, Олександр, Павло, Петро, Серафим, Іларіон, Григорій, Віктор, Ярослав, Магдалина
|
9 грудня
|
Георгій, Данило, Ілля, Василь, Назар, Петро, Афанасій, Тихон, Іван, Єгор, Юліан, Микола, Михайло, Яків, Іван, Ян
|
10 грудня
|
Андрій, Роман, Дмитро, Володимир, Борис, Олексій, Дем'ян, Серафим, Федір, Сергій, Всеволод, Гавриїл, Ян, Іван, Микола, Василь, Яків, Фекла
|
11 грудня
|
Андрій, Данило, Микола, Тимофій, Петро, Фома, Василь, Олексій, Григорій, Данило, Костянтин, Павло, Сергій, Степан, Федір, Харитон, Рафаель, Анна, Парасковія
|
12 грудня
|
Денис, Микола, Іван, Ян, Данило, Акакій
|
13 грудня
|
Андрій, Іван, Ян
|
14 грудня
|
Дмитро, Антон
|
15 грудня
|
Костянтин, Микола, Матвій, Кирило, Андрій, Володимир, Борис, Іван, Павло, Сергій, Ян, Соломон, Федір, Олексій, Афанасій, Дмитро, Кузьма, Степан, Марія, Віра, Маргарита, Антоніна, Тамара, Мірра, Мотрона, Февронія
|
16 грудня
|
Єгор, Федір, Андрій, Сава, Іван, Гавриїл, Георгій, Микола, Ян, Гликерія
|
17 грудня
|
Дмитро, Микола, Олександр, Олексій, Серафим, Іван, Ян, Василь, Геннадій, Анастасія, Катерина, Варвара, Катаріна, Кіра, Уляна, Юліана
|
18 грудня
|
Ілля, Сава, Сергій, Захар, Геннадій
|
19 грудня
|
Микола, Максим
|
20 грудня
|
Іван, Лев, Михайло, Павло, Ян, Гнат, Дементій, Антон, Григорій, Василь, Петро, Сергій, Ніл
|
21 грудня
|
Сергій, Кирило, Потап, Анфіса
|
22 грудня
|
Олександр, Степан, Володимир, Василь, Анна, Єфросинія
|
23 грудня
|
Костянтин, Олександр, Михайло, Микола, Олексій, Євген, Іван, Ян, Анатолій, Лаврентій, Сергій, Степан, Петро, Яків, Фома, Анна, Олександра, Ангеліна, Тетяна, Євдокія, Євлалія, Фекла
|
24 грудня
|
Данило, Лука, Петро, Микола, Іван, Леонтій, Омелян, Ян
|
25 грудня
|
Олександр
|
26 грудня
|
Володимир, Герман, Іван, Микола, Ян, Гавриїл, Олександр, Олексій, Аркадій, Яків, Еміль, Григорій, Омелян, Арсеній, Василь, Євген, Анастасія, Люція
|
27 грудня
|
Микола, Іларіон
|
28 грудня
|
Олександр, Степан, Павло, Іларіон, Василь, Сюзанна
|
29 грудня
|
Ілля, Микола, Павло, Петро, Олександр, Семен, Макар, Аркадій, Володимир, Софія
|
30 грудня
|
Іван, Денис, Микола, Данило, Ян, Микита, Олександр, Петро, Сергій, Степан
|
31 грудня
|
Марк, Віктор, Єгор, Володимир, Георгій, Ілля, Мартін, Микола, Семен, Михайло, Федір, Севастян, Сергій, Віра, Софія, Єлизавета, Зоя
Картинки з Днем ангела
До теми: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
- 22 листопада
-
20:36Клопотенко показав, як приготувати капусту пелюстку з буряком: рецепт крижавки
-
19:2923 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
17:31"Рози. Фільм-кабаре": в український прокат виходить кінострічка про гурт Dakh Daughters
-
16:35Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:31Ось скільки українців втратили роботу через війну
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
13:30Погода на 23 листопада в Україні: синоптик розповіла, яка негода насувається
-
12:28Нацбанк України презентував пам'ятну медаль "Херсон – місто героїв"
-
11:32Домашній зефір: рецепт, який ідеально смакує з какао
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
-
09:30День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
08:35Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 21 листопада
-
20:294 поради для тих, хто хоче почати займатися йогою
-
19:32Чому не варто викидати використані чайні пакетики: 5 лайфхаків
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
17:32Погода на 22 листопада: синоптик розповіла, який вид опадів покине Україну
-
16:29Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива за 15 хвилин
-
15:3422 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
12:31Співачка YAROSA BURNOS у новому кліпі "Шо ти" розповіла свою історію про роман із танцями
-
11:33Ліза Глінська розповіла, як приготувати дріжджові булочки із шоколадом чи родзинками
-
10:31Як захистити лобове скло від обледеніння: актуальний лайфхак для водіїв
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії
-
11:51Гороскоп на 15 листопада: для яких знаків Зодіаку сьогодні не існуватиме проблем
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
-
11:52Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
- 13 листопада
-
19:30"Я двічі втратила свій дім": історія переселенки, яка втекла з окупації
-
14:30Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"
-
10:35Як смачно запекти грушу: швидкий рецепт з сиром
- 12 листопада
-
18:28"Щоб вижити, продали машину": історія Анни, яка була 3 тижні в черзі на виїзд з Херсону
-
14:32Інтерв'ю з GREMO: про благодійні концерти у США та прапор, який продали за 69 тис. доларів