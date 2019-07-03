Зеленський у Канаді розсмішив зал своєю англійською: відео

Президент України Володимир Зеленський двічі довів до сміху журналістів на прес-конференціях в Торонто, куди він прибув на зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Так, у першому випадку Зеленський почав свій виступ англійською, заявивши: "Я б хотів говорити мовою, яку добре розуміють в цій країні, і яка є офіційною – це українська". Після цього в залі почувся сміх, а Зеленський перейшов на державну мову.

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У другому випадку після рукостискання з Трюдо, який також брав участь у прес-конференції з приводу ситуації в Україні, політик звернувся до аудиторії: "Привіт. Дорогий прем'єр-міністр, дорогі друзі, пані та панове. Це все. Тепер українською", – сказав президент України англійською, знову розсмішивши присутніх.

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