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Дейенеріс Таргаріен і Кхал Дрого знову засвітилися разом

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Актори не знімалися разом з першого сезону Гри престолів - фото 1
Актори не знімалися разом з першого сезону Гри престолів / bun.com.ua

Зірки серіалу Гра престолів Емілія Кларк і Джейсон Момоа провели вечір разом.

Дівчина виклала миле спільне фото в Instagram, підписала, що відчуває себе дуже маленькою поруч з актором.

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Актриса висловила теплі побажання на сороковий день народження Джейсона, який він відзначить 1 серпня. Емілія додала знімок в гігантській ванні і кілька кумедних хештегів, наприклад, #FinallyABathBigEnoughToBathADragonIn (нарешті ванна настільки велика, щоб помити дракона).

Актори не знімалися разом з першого сезону Гри престолів, але їх дружба залишається міцною і кілька років потому. Останній раз ми бачили їх за лаштунками премії Оскар цього року.

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