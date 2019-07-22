З чашкою Starbucks: зірки Гри престолів висміяли кіноляп у серіалі на фестивалі Comic-Con

Зірки популярного американського серіалу Гра престолів провели прес-конференцію на фестивалі Comic-Con в Сан-Дієго, де висміяли один з кіноляпів фінального сезону серіалу.

Так, кінозустріч відвідали виконавиця ролі Арьї Старк, англійська актриса Мейсі Вільямс, ірландський актор Ліам Каннінгем, що втілив на екрані роль Давоса Сіворта, а також британський актор Джейкоб Андерсон, який виконав роль Сірого Хробака. Зірки серіалу з'явилися перед журналістами зі стаканчиками кави з кав'ярні Starbucks, які відсилали до одного з найбільш обговорюваних кіноляпів фіналу Гри престолів.

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У четвертій серії восьмого сезону Гри престолів в один з кадрів потрапив стаканчик мережі кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks. Помилку можна помітити приблизно на п'ятнадцятій хвилині серії. У сцені стакан то з'являвся, то зникав.

Крім того, на прес-конференції актори прокоментували кіноляп з пластиковою пляшкою, яка з'явилася в останній серії фіналу серіалу. Так, виконавець ролі Семвела, британський актор Джон Бредлі-Вест повідомив, що він – правша, тому виключено, що він міг поставити так пляшку. Він додав, що за його лівою рукою перебував Ендрю Бікнелл, який зіграв неназваного лорда Річкових земель, який, найімовірніше, і став винуватцем ляпу.

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