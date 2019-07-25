Стало відомо, чи HBO перезніме фінал Гри престолів

Американський телеканал HBO не збирається перезнімати фінал культового серіалу Гра престолів, який масово розкритикували фанати. За даними Variety, президент Кейсі Блойд навіть не розглядав серйозно петицію, яку підписали шанувальники стрічки.

За словами Кейсі Блойда, глядач завжди буде мати різні думки з приводу завершення історії кожного персонажа, особливо, коли йдеться про такий масштабний проєкт.

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"У тому, щоб мати на своєму каналі надзвичайно популярне шоу, є не так вже й багато мінусів. І у багатьох людей є свої уявлення про те, як воно повинно закінчитися. Петиція показала, що до серіалу проявляється великий інтерес і навіть пристрасть, але це не те, над чим ми серйозно замислювалися", – заявив він.

Директор телеканалу також не забув похвалитися, що в рамках премії "Еммі" Гра престолів отримала в цьому році 32 номінації, що вже є ознакою професіоналізму всієї команди. Також Блойс прокоментував статус серії приквелів.

"Зйомка завершилася, виглядає все дуже добре. Акторський склад був приголомшливим, Джейн Голдман і С. Дж. Кларксон зайняті монтажем", – додав він, пояснивши, що негативна реакція на фінал серіалу не вплинув на роботу команди HBO.

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