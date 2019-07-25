Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Стало відомо, чи HBO перезніме фінал Гри престолів

  • 29
Гри престолів - фото 1
Гри престолів / time

Американський телеканал HBO не збирається перезнімати фінал культового серіалу Гра престолів, який масово розкритикували фанати. За даними Variety, президент Кейсі Блойд навіть не розглядав серйозно петицію, яку підписали шанувальники стрічки.

За словами Кейсі Блойда, глядач завжди буде мати різні думки з приводу завершення історії кожного персонажа, особливо, коли йдеться про такий масштабний проєкт.

І ще: З чашкою Starbucks: зірки Гри престолів висміяли кіноляп у серіалі на фестивалі Comic-Con

"У тому, щоб мати на своєму каналі надзвичайно популярне шоу, є не так вже й багато мінусів. І у багатьох людей є свої уявлення про те, як воно повинно закінчитися. Петиція показала, що до серіалу проявляється великий інтерес і навіть пристрасть, але це не те, над чим ми серйозно замислювалися", – заявив він.

Стало відомо, чи HBO перезніме фінал Гри престолів - фото 343574

Директор телеканалу також не забув похвалитися, що в рамках премії "Еммі" Гра престолів отримала в цьому році 32 номінації, що вже є ознакою професіоналізму всієї команди. Також Блойс прокоментував статус серії приквелів.

"Зйомка завершилася, виглядає все дуже добре. Акторський склад був приголомшливим, Джейн Голдман і С. Дж. Кларксон зайняті монтажем", – додав він, пояснивши, що негативна реакція на фінал серіалу не вплинув на роботу команди HBO.

Читайте також: Гра престолів: Джордж Мартін розкрив деталі приквелу серіалу

Джерело: variety
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
  • 23 липня, 12:15
  • 853
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
  • 23 липня, 16:51
  • 1415
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1649
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гра престолів