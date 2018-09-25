Дефіцит сну у водіїв зможуть визначити за допомогою аналізу крові

Аналізи покажуть, що водію не варто сідати за руль / Mattress Clarity

За даними дослідників, брак всього кількох годин сну збільшує ризик ДТП майже вдвічі.

Британським медикам вдалося ідентифікувати в крові біомаркери, що дозволяють діагностувати гостру нестачу сну і попередити пов'язані з нею ризики.

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Для участі в експериментах були відібрані 36 здорових добровольців, у яких забирали зразки крові після безсонної ночі або тижня хронічного недосипання (менше шести годин сну). З крові виділяли матричну РНК (мРНК) – порівняно короткі фрагменти, синтезовані з активних генів для виробництва білків, – щоб серед них виділити характерні біомаркери, здатні вказати на брак сну.

Аналізи допоможуть запобігти ДТП / The Hoffmann Law Firm

Комп'ютерна програма, яка використовує складні статистичні методи і штучний інтелект, ідентифікувала в цілому 68 генів, стан яких може з високою впевненістю (92 відсотки) говорити про гостру нестачу сну.

Точність передбачення хронічного недосипання виявилася значно нижчою – всього 57 відсотків. Це пов'язано з тим, що для визначення цього стану потрібно заздалегідь мати зразок крові того ж людини після достатньої кількості сну, що в рамках експерименту виявилося неможливим.

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