Фахівці порівняли симптоми відмови від фастфуду з наркотичною ломкою

За даними фахівців з університету Мічігану, відмовляючись від фастфуду, людина стикається з ефектом скасування, схожим за симптомами з відмовою від наркотиків.

Зокрема, дослідження показало, що, виключивши з раціону бургери, піцу і іншу нездорову їжу, людина може почати відчувати смуток, втому і депресію. Негативні симптоми можуть проявлятися протягом п'яти днів після повної відмови від жирної шкідливої ​​їжі, після чого ефект скасування буде стрімко знижуватися, відзначають вчені.

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Від вживання фастфуду важко відмовитися

У дослідженні взяли участь 230 добровольців, які на рік відмовилися від вживання фастфуду і інших шкідливих продуктів. Учасники експерименту повідомили, що відчували смуток, поганий настрій, дратівливість та інші негативні симптоми протягом двох-п'ять днів після відмови від нездорової їжі. Крім того, учасники відзначили, що протягом п'яти днів мали велике бажання з'їсти шкідливу жирну їжу.

Таким чином, за словами вчених, їм вдалося довести, що нездорова їжа викликає звикання.

"Міняти дієту не так легко, як нам здавалося раніше. Наші дані свідчать про те, що фастфуд викликає звикання, в результаті чого людина відчуває гостре бажання знову з'їсти шкідливий продукт, і це дуже ускладнює перехід до здорового харчування", – відзначили в Мічиганському університеті.

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