Медики розповіли, чому виникають проблеми з пам'яттю

Ось що негативно впливає на пам'ять / Quanta Magazine

Останні дослідження показали, що 14 відсотків чоловіків і жінок у віці від 18 до 39 років скаржаться на погану пам'ять. Але це не означає, що у них проблеми з судинами головного мозку.

Дослідники стверджують, що стрес і багатозадачність – головні складові сучасного способу життя – можуть бути винні в цьому.

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Для вивчення впливу способу життя на пам'ять протягом усього дорослого життя, дослідники з Каліфорнійського університету проаналізували результати опитування 18 500 осіб у віці від 18 до 99 років. Більш високий, ніж очікувалося, відсоток молодих людей скаржився на погіршення пам'яті.

На пам'ять впливають стреси та багатозадачність / E247 Magazine

Проаналізувавши спосіб життя опитаних, вчені прийшли до висновку, що нові інформаційні технології – в тому числі інтернет, текстові повідомлення і бездротові пристрої, викликають багатозадачності за замовчуванням.

Це впливає на тривалість концентрації уваги, погіршує здатності людини до запам'ятовування інформації. Тому вітаміни та популярні таблетки для поліпшення пам'яті не діють – мозок просто потребує відпочинку, а не будь-яких додаткових речовин.

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