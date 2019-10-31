Відьмак: з'явився повноцінний трейлер нового серіалу від Netflix

Після короткого тизер-трейлера, показаного ще на липневому фестивалі Comic-Con, стрімінговий сервіс Netflix виклав повноцінний трейлер довгоочікуваного фентезійного серіалу "Відьмак", який разом із "Володарем перснів" від Amazon є головним претендентом на наступника "Ігри престолів".

Шоу засноване на книгах польського письменника Анджея Сапковського і ніяк не пов'язане з іграми CD Projekt RED, а головну роль в ньому (відьмака Геральта з Рівії) грає актор Генрі Кавілл ("Людина зі сталі").

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Трейлер показали на фестивалі коміксів та ігор в Лукка. У ролику показані відносини Геральта з іншими персонажами. Також у ньому є нові видовищні бойові сцени. На заході були присутні шоураннер серіалу Лорен Шмідт Хіссріч, а також актриси Аня Чалотра і Фрейя Аллан, котрі зіграли Йенніфер і Ціри.

Дивіться трейлер серіалу Відьмак з Генрі Каввілом:

Також творці повідомили довгоочікувану дату прем'єри шоу. Дебютний сезон складатиметься з восьми епізодів, в яких адаптовані збірки оповідань "Останнє бажання" і "Меч Призначення". Всі вісім серій з'являться в бібліотеці Netflix 20 грудня.

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