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Геймери оцінять: GTA 5 випустили для Android
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GTA – це одна з найпопулярніших і, можна сказати, легендарних комп'ютерних ігор. Раніше пограти можна було лише на ігрових приставках і ПК. Але нарешті шанувальники дочекалися: тепер поганяти можна й на телефоні!
Розробники зробили гру доступною для багатьох користувачів, яка працює без підключення до інтернету, на смартфонах і планшетах на базі операційної системи Android. Зараз мобільний реліз Grand Theft Auto V для Android є у статусі бета-версії, але розробники обіцяють оновлювати додаток до нових збірок, покращуючи оптимізацію і усуваючи баги.
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Йдеться про портативну версію Grand Theft Auto V для смартфонів і планшетів, завдяки чому вулиці Лос-Сантоса підкоряться тобі де б ти не захотів. Головна особливість гри – неймовірно величезний ігровий світ і безліч локацій, за якими можна легко переміщатися і одним дотиком до екрана здійснювати будь-які дії.
Завантажити Grand Theft Auto V для Android можна безкоштовно з офіційного сайту New Games Corporation, а можна і зі сторонніх ресурсів. Поки доступний лише англомовний пакет, але в майбутньому планується підтримка російської та кількох інших мов.
У мережі вже з'явилося відео з геймплеєм мобільної версії Grand Theft Auto V для Android.
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