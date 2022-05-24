Де в інтернеті можна купити нові марки Укрпошти: перелік онлайн-магазинів

Вчора, 23 травня, Укрпошта оголосила про продаж нового тиражу марки "Російський військовий корабель... ВСЕ". Купити її можна не лише у фізичних відділеннях пошти, а й в інтернет-магазинах.

У день старту продажу марки до відділень Укрпошти по всій Україні вишукувалися великі черги. Однак цей тираж зараз доступний і в інтернеті. На яких онлайн-платформах українці можуть придбати нові військові марки, розповіли у пресслужбі компанії.

До слова: Стало відомо, скільки за день Укрпошта продала нових марок із російським кораблем

На яких сайтах продають марки з потонулим крейсером Москва

онлайн-магазин Укрпошти;

ROZETKA;

Kasta;

Prom.ua.

Зауважте! Укрпошта загалом підготувала 5 мільйонів екземплярів нової марки. Вартість листа (три марки та три купони) становить 69 гривень. Ліміт на онлайн-покупку марок – максимум 2 листи на 1 замовлення.

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