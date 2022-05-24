Стало відомо, скільки за день Укрпошта продала нових марок із російським кораблем

Нова марка Укрпошти знову спричинила неабиякий ажіотаж серед українців. Йдеться про ще один тираж марки "Руський воєнний Корабель ВСЬО".

Так, продажі марки з російським кораблем стартували вчора, 23 травня. Найвідчайдушніші українці займали черги до поштових відділень ще з ночі. Через такий ажіотаж станом на 24 травня вдалося продати 800 тисяч примірників. Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

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Новий тираж надійшов у продаж саме 23 травня не випадково, адже на цей день припадає 40 днів з моменту потоплення легендарного крейсера Москва.

Дякую ще раз тим тисячам людей, які прийшли сьогодні до нас в Укрпошту по всій країні. За день було куплено близько 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і так далі. Не без помилок, але день пройшов вдало, – написав Смілянський.

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