Доброго вечора, ми з України! Укрпошта випустила нові коробки для посилок

Укрпошта змінила дизайн своїх коробок, у яких можна відправляти посилки або ж просто придбати для своїх потреб. Відтепер вони ще більш патріотичні й усі точно знатимуть, звідки прийшов такий пакунок.

Відтепер українці зможуть робити відправлення в оновлених коробках. Надсилати посилку можна і за кордон, і Україною.

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Укрпошта нагадала, що вони це не лише про марки, а й про посилки. Тож ухвалили рішення й випустили коробки з написом "Доброго вечора, ми з України". Відправляти стане ще приємніше! Коробки вже є у міських відділеннях Укрпошти в розмірах на 5 та 10 кілограмів.

"У них кожна посилка автоматично стає патріотичним відправленням, що б там не було усередині. Тож користуйтесь!", – прокоментували в Укрпошті.

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