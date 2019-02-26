Найкращі пози для заняття сексом в автомобілі

Мабуть, кожен із нас мріяв зайнятися коханням у салоні автомобіля. Погодьтесь, дуже романтичною виглядає подорож за місто, яка закінчиться гарячим вечором. Радіо МАКСИМУМ розповідає про найкращі пози, які ідеально підійдуть для пікантного заняття в машині.

Звичайно ж, зайнятися сексом у салоні надкомпактного Smart ForTwo – не найкраща ідея, адже є всі шанси зіткнутися з підвищеним травматизмом, але якщо ваше авто не таке вже й куце – читайте далі ;)

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Вершниця на задньому сидінні. Чи не найпростіша секс-поза, яку можна використати в автомобілі. Для максимального комфорту рекомендуємо зсунути передні сидіння, аби було трішки більше простору. Відразу ж зазначимо, що ініціативу на себе бере саме представниця прекрасної половини людства, адже лише вона може оцінити простір над головою.

Вона зверху на передньому сидінні. Зсуньте своє сидіння назад настільки, наскільки дозволяє ваше авто. Також нахиліть його кут на 45 градусів назад. У цьому випадку ви зможете перебрати ініціативу повністю на себе. Щоб не було хвилювань, що ви зачепите щось і рушите – пересядьте на пасажирське сидіння.

Не бійтесь фантазувати під час сексу в авто

Нижній doggy-style. Одна з найпоширеніших поз любителів сексу в автомобілі – нижній doggy-style. Для максимального комфорту – перейдіть до заднього ряду сидінь. Головне – під час пристрасних коливань не вибити головою вікно.

Не забудьте, що у вашій машині крім контрацептивів і лубрикантів завжди мають бути вологі серветки, а також банний рушник, який дозволить не забруднити салон. Пам'ятайте, що його легше випрати, аніж їхати на хімчистку салону машини.

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