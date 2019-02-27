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Секс по дружбі: все, що ви соромились спитати
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Сексом дружбу не зіпсуєш – дещо більше, ніж просто жарт. Зокрема, фахівці наголошують на тому, що таке явище, як секс по дружбі стає все популярнішим за останній час. Воно й не дивно, адже стосунками ускладнювати своє життя тепер хочуть все менше людей, а от від задоволення ще ніхто не відмовлявся.
Відповідаємо вам на популярні питання, пов'язані з цим явищем.
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Це нормально?
Так, секс по дружбі – абсолютно нормальне явище. Але це зовсім не означає, що потрібно кожну свою подругу розглядати, як об'єкт сексуальних бажань. Пам'ятайте, що не всі представниці прекрасної половини людства мріють про те, щоб затягнути до себе в ліжко найкращого друга.
Щоб не впасти писком у болото, спробуйте вивідати, чи сприймає вона вас не лише, як друга. Якщо ваша подруга дуже сором'язлива – виберіть нову жертву.
Назагал, то пам'ятайте, що секс по дружбі потрібен для того, щоби кожен із вас отримував задоволення, а не створював дискомфорт один для одного.
Я з нею дружу, а вона хоче більшого! Що робити?
Для того, щоб не зіпсувати ідилію, вам доведеться чітко обговорити правила гри. До прикладу, іноді дівчата вже починають подумки вибирати весільну сукню, пісню для першого танцю, а також називають ваших спільних дітей. Звичайно ж, це зовсім не означає, що вона поведе вас під руку до РАЦСу. Просто будьте готові, що потрібно буде уточнити, що між вами лише ДРУЖБА та СЕКС.
Як пояснити, що я не хочу стосунків?
Цей пункт плавно випливає з попереднього. Якщо ви не наважитесь чітко "розставити" кордони, будьте готові, що для її батьків ви будете не коханцем, а потенційним нареченим! Якщо ж ви не хочете, аби секс переростав у щось більше, спробуйте пояснити, що ви наразі не готові стати жертвою Купідона. Якщо і це не подіє – поставте на паузу ваші спекотні ночі. Краще залишатися друзями, а не стати злісними ворогами лише через те, що ви не узгодили ваші бажання.
Як акуратно вивести її з дому?
Ох, а це питання, мабуть, найскладніше. Звичайно ж, якщо ви дивилися серіал "Ти – втілення гріха", то знаєте, що є й такі жінки, які після сексу мчать у душ, одягаються і йдуть до себе. Але так буває не завжди. Ні, зовсім не потрібно чітко їй казати, що після "фінішу" вона зайва на вашому святі. Можете прикинутися, що вам зараз потрібно йти у справах.
Щоб не виникало ідіотських ситуацій, вибирайте для сексу не нічний час. Ідеально підійдуть кілька годин після завершення робочого дня. Таким чином не доведеться виставляти вашу подругу за двері посеред ночі!
Насправді ж, ми не агітуємо вас робити з кожної подруги об'єкт сексуальних фантазій. Не забувайте, що далеко не кожній красуні припадуть до душі ваші бажання!
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