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Названо найкращі авіакомпанії і аеропорти світу

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Аеропорт в Катарі - фото 1
Аеропорт в Катарі / conserveconsultants

Компанія AirHelp оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів і авіакомпаній світу. Рейтинг ґрунтується на 40 тисяч відгуках клієнтів з 40 країн світу.

У цілому фахівці оцінювали 134 аеропорти. При оцінці враховувалися дотримання графіків вильотів, якість обслуговування, наявність ресторанів і магазинів. Перше місце зайняв аеропорт Хамад в Катарі. Слідом за ним розташувалися аеропорт Токіо в Японії і аеропорт Афін в Греції.

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Аеропорт Хамад в Катарі - фото 326797
Аеропорт Хамад в Катарі

У ТОП-10 також увійшли аеропорт Афонсу Пена (Бразилія), Гданський аеропорт імені Леха Валенси (Польща), аеропорт Чангі (Сінгапур), міжнародний аеропорт Раджив Ганді (Індія), аеропорт Тенеріфе Норте (Іспанія) і аеропорт Віракопус (Бразилія).

Що стосується авіакомпаній, то лідером визнали Qatar Airways, слідом за якою йдуть American Airlines і Aeromexico. У ТОП-10 також були включені SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines і Emirates.

Qatar Airways - фото 326798
Qatar Airways

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Джерело: r.srvtrck
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