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Airbus показав як збирають новий літак: ефектне відео

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Дивіться, як Airbus збирає літаки - фото 1
Дивіться, як Airbus збирає літаки

Компанія Airbus виклала у мережу відео, на якому видно, як будують нові літаки. Завод розташований у французькій Тулузі.

Весь процес збірки гігантського літака A330-900 – від доставки деталей і до лінії збирання та нанесення логотипу до польоту – стиснутий до двох коротких хвилин.

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Дивіться, як збирають Airbus:

Раніше компанія Airbus представила "розумний" салон літака. Ексклюзивну платформу назвали Airbus Connected Experience. Вона здатна збирати й аналізувати дані, отримані від крісел, багажних полиць, систем розваги й освітлення, візків бортового харчування, туалетних кімнат і інших елементів кабіни. Ця інформація завантажується в iPad, і далі бортпровідники через планшет можуть контролювати абсолютно все. Можна, наприклад, відразу відстежити, якщо якась багажна полиця не закрита до кінця або хтось із пасажирів проігнорував прохання пристебнутися під час посадки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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