Холостяк 10 сезон 1 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

На СТБ стартувало реаліті-шоу Холостяк 2020. У новому 10 сезоні свою кохану шукатиме пілот Макс Михайлюк, який має власну льотну школу в США. Дивіться онлайн прем'єру!

У 1 випуску реаліті Холостяк 10 головний герой Макс Михайлюк познайомився із 25-ма дівчатами, які будуть боротись за його серце. 34-річний пілот шукає "порядну, чесну, добру, щиру та бажано красиву" супутницю для життя.

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Перша зустріч дівчат із холостяком відбувалася у досить холодну погоду. Багато учасниць зізналися, що навіть не могли згадати свої відчуття і розмову з чоловіком лише тому, що швидше хотіли сховатися в будинок. Декому ж вдалось абстрагуватись від погодних умов і повністю поринути у спілкування.

Холостяк 1 випуск 10 сезон: Знайомство з учасницями

Перша вечірка – найвідповідальніша зустріч для холостяка та 25 дівчат. Претендентки на серце Макса Михайлюка вперше познайомляться з ним і спробують справити добре враження. Кожна дівчина намагатиметься вигадати оригінальну появу, щоб точно запам'ятатися холостяку.

Холостяк 1 випуск 10 сезон – дивитися онлайн від 06.03.2020

Холостяк 2020

Хтось принесе йому незвичайний подарунок, хтось виконає сексуальний танець на пілоні, а одна учасниця взагалі не захоче особисто з'являтися перед Максом! Григорій Решетник покаже відеозвернення її мами, щоб холостяк не судив книгу за обкладинкою.

Макс проведе й індивідуальні зустрічі з претендентками на його серце. Однією з перших на побачення піде Ольга: кар'єристка, яка через складний графік не може влаштувати особисте життя. З Максом вона поділитися своїми хвилюваннями з цього приводу, а між ними пробіжить перша іскра.

Учасниця проєкту "Екси" на Новому каналі Лея запам'яталася глядачам яскравою зовнішністю і вибуховим характером. У 1 випуску реаліті вона розповість про те, чому розійшлася зі своїм хлопцем і що її привело на новий проєкт.

Лея

А поки Макс зустрічатиме таємничу Юлію, Григорій Решетник запропонує дівчатам зіграти в гру. Учасниці зможуть ставити провокаційні запитання одна одній, і та, хто відповість чесніше за інших, – отримає подарунок від Макса. Дівчата поділяться власними одкровеннями.

Після знайомства з усіма дівчатами Максу Михайлюку доведеться вручити троянду першого враження. Можливо, це буде зірка кастингів проєкту Х-Фактор Аліна, яка вразила Антона Савлепова виконанням треку Boyfriend? А можливо, художня гімнастка Даша, яка виконає ніжний танець на першій вечірці?

Даша

Та найголовніше запитання – хто залишить проєкт після першого знайомства? Дивіться онлайн, який вибір зробить Макс Михайлюк!

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