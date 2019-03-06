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8 березня Серіал Школа

Даша Астаф'єва знялася в новій відвертій фотосесії для Playboy Ukraine

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася для Playboy Ukraine. Про це йдеться на сторінці спільноти журналу в Facebook.

У соцмережі з'явилася одна фотографія з еротичної фотосесії української зірки. На знімку співачка позує біля дзеркала в мікро-бікіні, в спокусливих колготах і в блузі з об'ємними рукавами. Астаф'єва грайливо доторкається до дзеркала рукою і губами.

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У коментарі до фото повідомляється, що Астаф'єва – це "символ еротичної фотографії та мрія будь-якого чоловіка". Також повідомляється, що зірка з'явиться у весняному номері Playboy Ukraine від 8 березня.

Знімок для Playboy Ukraine - фото 312067
Знімок для Playboy Ukraine

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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