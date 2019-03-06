Надто вульгарно? Образ Тіни Кароль розкритикували фанати

Тіна Кароль доволі рідко привертає до себе увагу критиків та негативні коментарі, однак недавня поява зірки змусила навіть фанатів назвати образ українки надто відвертим.

34-річна українська акторка та співачка Тіна Кароль, яка зараз займає суддівське крісло "Голосу країни", постійно дивує своїми розкішними вбраннями. Однак недавній образ чарівної білявки викликав неоднозначну реакцію у прихильників. На офіційному профілі зірки з'явилась світлина, на якій Тіна позує з головою її фанклубу, у якої саме був день народження.

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Виконавиця емоційно привітала свою головну шанувальницю та назвала її своїм ангелом-охоронцем. Але не всі користувачі позитивно відреагували на такий чуттєвий допис, а все через прозору сукню, яке демонструвала форми співачки. Коментатори відзначили, що це виглядає аж занадто вульгарно і Тіна не повинна так з'являтись на публіці. Звісно ж, з'явились і ті, хто заступився за зірку, наголосивши, що з такою фігурою зовсім не соромно обирати такі плаття.

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