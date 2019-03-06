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8 березня Серіал Школа

Надто вульгарно? Образ Тіни Кароль розкритикували фанати

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Тіну Кароль назвали вульгарною - фото 1
Тіну Кароль назвали вульгарною / instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль доволі рідко привертає до себе увагу критиків та негативні коментарі, однак недавня поява зірки змусила навіть фанатів назвати образ українки надто відвертим.

34-річна українська акторка та співачка Тіна Кароль, яка зараз займає суддівське крісло "Голосу країни", постійно дивує своїми розкішними вбраннями. Однак недавній образ чарівної білявки викликав неоднозначну реакцію у прихильників. На офіційному профілі зірки з'явилась світлина, на якій Тіна позує з головою її фанклубу, у якої саме був день народження.

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Виконавиця емоційно привітала свою головну шанувальницю та назвала її своїм ангелом-охоронцем. Але не всі користувачі позитивно відреагували на такий чуттєвий допис, а все через прозору сукню, яке демонструвала форми співачки. Коментатори відзначили, що це виглядає аж занадто вульгарно і Тіна не повинна так з'являтись на публіці. Звісно ж, з'явились і ті, хто заступився за зірку, наголосивши, що з такою фігурою зовсім не соромно обирати такі плаття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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