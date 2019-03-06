Голі Леся Нікітюк і MARUV станцювали провокативний танець

Відомі українські зірки, прикрившись оголені тіла лише білими рушниками, станцювали спокусливий танець під трек Siren Song MARUV. Відео з’явилося на сторінці Лесі Нікітюк в Instagram. Тобі сподобається!

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається з переможницею Нацвідбору на Євробачення 2019, співачкою MARUV.

І ще: Надто вульгарно? Образ Тіни Кароль розкритикували фанати

На ролику оголені зірки, прикрившись рушниками і намотавши рушники на голову, танцюють напроти дзеркала. Спочатку красуні виконали частину танцю з виступу MARUV, а потім продовжили веселитися "у вільному стилі".

Читайте також: Настя Каменських знялася у спокусливій фотосесії: пікантні фото