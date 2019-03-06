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8 березня Серіал Школа

Голі Леся Нікітюк і MARUV станцювали провокативний танець

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Голі Леся Нікітюк і MARUV станцювали провокативний танець - фото 1

Відомі українські зірки, прикрившись оголені тіла лише білими рушниками, станцювали спокусливий танець під трек Siren Song MARUV. Відео з’явилося на сторінці Лесі Нікітюк в Instagram. Тобі сподобається!

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається з переможницею Нацвідбору на Євробачення 2019, співачкою MARUV.

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На ролику оголені зірки, прикрившись рушниками і намотавши рушники на голову, танцюють напроти дзеркала. Спочатку красуні виконали частину танцю з виступу MARUV, а потім продовжили веселитися "у вільному стилі".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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