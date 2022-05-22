Колишня дівчина Ілона Маска продає вбрання з Met Gala, щоб допомогти біженцям з України

Американська співачка Граймс пустить з молотка на благодійному аукціоні аксесуари, в яких вона красувалася на балу Met Gala в 2021 році. Отримані кошти будуть направлені в організації Diaspora Relief та Razom, що допомагають біженцям з України.

В своєму Instagram Граймс уточнила, що виручені кошти в першу чергу будуть направлені "на допомогу сім'ям та представникам BIPOC (абревіатура, що використовується для позначення темношкірих та інших небілих людей)", які зараз особливо стикаються з проблемами щодо виїзду з України.

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Серед лотів на аукціоні представлені маска бренду CHRISHABANA x Dune Harkonnen та срібні сережки-кафи, що нагадують ельфійські вуха.

Кожен лот – унікальна інтерпретація теми "Опір", – пише Граймс.

Благодійні торги на користь Diaspora Relief та Razom завершаться 26 травня. На аукціоні у тому числі виставлені скейтборд, підписаний співачкою та гітаристкою гурту Sonic Youth Кім Гордон, а також картини з колекції режисера Джії Коппола. Загалом в ініціативі беруть участь 50 митців.

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