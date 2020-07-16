Даша Астаф'єва здивувала несподіваною зміною іміджу

Українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вразила своїх підписників зміною образу. На нових фото артистки на її сторінці в Instagram красуня позує з пишними кучерявим волоссям.

Як виявилося, новий образ Даша Астаф'єва приміряла для свого нового кліпу на спільну з Курган&Agregat пісню "Талісман".

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Першими на нову зачіску артистки відреагували зірки і колеги співачки, серед яких виявилися: ведучий Олексій Дурнєв, дружина Дмитра Монатіка Ірина Монатік, ведучий Слава Дьомін, актриса і телеведуча Катерина Варнава та інші.

Інші користувачі мережі також засипали артистку компліментами.

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